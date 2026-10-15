Nouă acuzație împotriva lui Nicolas Maduro în SUA. El și soția sa au fost aduși în fața instanței

Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au compărut joi în faţa unei instanţe din New York, unde urma să răspundă unei noi acuzaţii: cea de asociere în vederea torturării opozanţilor politici.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, răsturnat de la putere printr-o intervenţie militară americană la începutul lui ianuarie, arestat şi dus la New York, era deja acuzat de abuz de putere în vederea sprijinirii traficului de cocaină către Statele Unite.

El şi Flores au declarat deja tribunalului că îşi bazează apărarea împotriva acestui cap de acuzare pe nerecunoaşterea vinovăţiei, notează Reuters și Agerpres.

Avocaţii lor au afirmat că se consideră nevinovaţi şi de acuzaţiile de tortură, poziţie pe care urma să o oficializeze joi în faţa judecătorului districtual Alvin Hellerstein în tribunalul federal din districtul newyorkez Manhattan.

Procuratura din Manhattan susţine că Maduro le-a ordonat unor oficiali să tortureze politicieni din opoziţie şi militari acuzaţi de complot împotriva lui. În unul din incidentele descrise în rechizitoriu, fostul lider de la Caracas a ordonat în 2014 răpirea unor militari pentru obţinerea de informaţii despre presupuşi disidenţi; el le-a cerut oficialilor să „îi stoarcă mai tare” pe cei care au rezistat.

Cu acea ocazie, Cilia Flores şi-a exprimat acordul cu planul respectiv şi a respins alternativa culegerii de informaţii prin infiltrarea în rândul forţelor armate, consemnează procurorii.

Nici fostul preşedinte al Venezuelei, nici soţia sa nu sunt acuzaţi că ar fi comis personal acte de tortură.

Procesul lor urmează să înceapă la 1 iunie 2027, iar dacă ar fi găsiţi vinovaţi de toate capetele de acuzare, minimul obligatoriu al condamnărilor ar fi de 50 de ani de închisoare.

În cei 13 ani în care a condus Venezuela, socialistul Maduro a avut relaţii tensionate cu Statele Unite. Mai multe guverne succesive de la Washington au impus ţării sud-americane bogate în petrol sancţiuni pentru încălcarea drepturilor omului, corupţie şi fraude electorale, iar Maduro a acuzat Statele Unite că încearcă să îl răstoarne de la putere pentru a-şi întări controlul asupra resurselor naturale venezuelene.

După raidul american din 3 ianuarie, Maduro şi Flores au fost duşi la New York, unde sunt închişi în Centrul Metropolitan de Detenţie din districtul Brooklyn.

Fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez a preluat conducerea în Venezuela şi a cooperat cu SUA.

Preşedintele american Donald Trump a prezentat capturarea lui Maduro şi resetarea relaţiilor dintre Washington şi Caracas drept un succes important al politicii sale externe, înaintea alegerilor parlamentare parţiale din 3 noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial, în care republicanii încearcă să îşi păstreze controlul asupra celor două camere ale Congresului Statelor Unite.