Nouă alertă aeriană: Țintă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane de luptă F-18 spaniole, ridicate / RO-Alert în Tulcea

O dronă a fost detectată joi seară de radarele Ministerului Apărării Naționale, la 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor, a anunțat ministerul de resort. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

20:00

Alerta aeriană a încetat la ora 19.48, a anunțat MApN.

Autoritățile nu au raportat pătrunderi în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, drona a fost detectată la ora 18.27.

La 18.41, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea la ora 18:44.

A treia alertă în mai puțin de 12 ore

Locuitorii din judeţul Tulcea au primit, joi dimineaţă, două mesaje RO-Alert, acesta fiind cel de-al treilea în mai puţin de 12 ore.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, joi, la ora 10.08, un grup de ţinte aeriene în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost de asemenea ridicate de la sol joi dimineață.

Alertă și în timpul serii

Şi miercuri seară autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi fiind sfătuită să se adăpostească.

Ministerul Apărării a precizat că a fost detectată o ţintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, astfel că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat pentru a monitoriza situaţia.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:00.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Totodată, reprezentanţii Romsilva au anunţat că, miercuri după amiază, a izbucnit un incendiu de pădure într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, afectând iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru.

„Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone”, au afirmat reprezentanţii Romsilva, pe baza mărturiilor localnicilor.

MApN a transmis, joi, într-un comunicat de presă, că specialiștii EOD au efectuat evaluarea preliminară la fața locului asupra resturilor de dronă din zona localității Plauru, iar, conform primelor evaluări, fragmentele identificate nu conțin resturi de explozibil.