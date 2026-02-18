ANM spune că în București va ninge până miercuri la 16, dar mai puțin de acum. Câtă zăpadă se va strânge

Bucureștiul și județul Ilfov se află până astăzi, la ora 16.00, sub alertă cod portocaliu de ninsori puternice. Potrivit ANM, va fi în continuare viscol, iar până la finalul zilei, stratul de zăpadă depus va depăși 50 de cm. E vorba de stratul de când a început să ningă marți, nu stratul doar din ninsoarea de azi.

Noua alertă meteo a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până la ora 16.00. După ora 16.00, vremea va începe să se amelioreze, potrivit meteorologilor.

„În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm”, potrivit ANM.

Potrivit prognozei ANM, miercuri, în Capitală, cerul va avea înnorări și până spre orele prânzului va continua să ningă (5…10 cm), astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25…45 cm. Stratul e calculat de când a început, marți, să ningă.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -5…-3 grade.