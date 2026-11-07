Nouă arhitectură expozițională la MNAC/ galerie foto

Întâlnirea dintre generații are loc în trei noi expoziții la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, într-un sezon care acoperă toate formulele tematice și opțiunile artistice.

Expoziția prezentată la Muzeul Național de Artă Contemporană în Sala de marmură reunește lucrări selectate în urma unui apel de aplicații și a invitațiilor organizatorilor, aparținând unor artiști cu vârste, experiențe și parcursuri profesionale diferite, de la artiști emergenți la artiști aflați la mijlocul carierei sau consacrați.

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