Nouă companie aeriană în România. Mister Air Transport pregătește lansarea operațiunilor

Mister Air Transport, companie aeriană cargo înregistrată în România, cu acționari polonezi, se pregătește de lansarea zborurilor comerciale, după recepționarea primei aeronave Boeing 757, relevă datele analizate de Profit.ro.

Compania a închiriat un avion Boeing 757-200PCF de la AerSale Corporation, furnizor global de aeronave comerciale, motoare și soluții de inginerie pentru piața secundară (aftermarket), așteptat să intre în serviciul comercial în această lună.

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