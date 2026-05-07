Noua doctrină de securitate a SUA: Europa, un „incubator” al terorismului

Administrația Trump prezintă o nouă strategie antiteroristă care plasează Europa, cartelurile de droguri și grupurile „radical pro-transgender” în centrul eforturilor de combatere a terorismului, potrivit The Guardian.

Într-un document de 16 pagini prezentat miercuri, administrația Trump, prin coordonatorul Sebastian Gorka, numește Europa un „incubator” al terorismului alimentat de migrația în masă și cere aliaților să pună capăt „declinului voluntar”.

„Este clar pentru toţi că grupurile ostile bine organizate exploatează frontierele deschise şi idealurile globaliste asociate. Cu cât aceste culturi străine se dezvoltă mai mult şi cu cât politicile europene actuale persistă mai mult, cu atât terorismul este mai garantat”, se arată în strategie.

Documentul subliniază că, în calitate de „leagăn al culturii şi valorilor occidentale”, Europa trebuie să acţioneze acum pentru „a pune capăt declinului său voluntar”.

Raportul menționează că, deși țările europene rămân „partenerii de frunte ai SUA”, continentul se confruntă cu amenințări grave, reprezentând „atât o țintă a terorismului, cât și un focar al amenințărilor teroriste”.

Noile critici la adresa Europei vin la doar câteva luni după ce noua strategie de securitate naţională a lui Trump a afirmat că continentul se confruntă cu „dispariţia civilizaţiei” din cauza imigraţiei.

Liderul de la Casa Albă i-a criticat recent şi pe aliaţii europeni din NATO pentru că nu l-au sprijinit în războiul său împotriva Iranului.

Lista noilor amenințări

Strategia prezentată de Sebastian Gorka, asistent adjunct al președintelui și director pentru combaterea terorismului în cadrul Consiliului de Securitate Națională, vizează și „extremiştii violenţi de stânga”.

Documentul precizează că eforturile SUA vor „acorda prioritate identificării şi neutralizării rapide a grupurilor politice seculare violente a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgender şi anarhistă”.

În același timp, documentul plasează cartelurile de droguri în centrul luptei antiteroriste, acestea fiind considerate o „ameninţare inacceptabilă” la adresa securităţii naţionale a emisferei.

Administrația Trump a lansat deja acțiuni agresive în regiune, de la presiuni asupra Cubei și Venezuelei până la atacuri asupra navelor cartelurilor, operațiuni în care au murit cel puțin 191 de persoane.

Gorka a avertizat că Washingtonul se așteaptă la „mai mult” din partea partenerilor săi externi.

„Aşa cum a precizat foarte clar preşedintele, vom evalua seriozitatea voastră ca parteneri şi aliaţi în funcţie de cât de mult contribuiţi”, a declarat oficialul. El a anunțat că reprezentanții administrației se vor întâlni cu aliații la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta consolidarea strategiilor antiteroriste.