Nouă fabrică în România, investiție de 10 milioane euro FOTO

Grupul german Welp, care include și compania Dressel&Hoffner Internațional, își extinde capacitatea de producție la Mediaș.

A început acum construcția unei hale noi, o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Noua facilitate va produce blindaje pentru mașini și utilaje, dar și ansamble și subansamble pentru blindate.

„Grupul WELP, care activează de 8 ani în România, investește în prezent într-o nouă locație, de aceea este un moment important pentru noi. Ne-am îndreptat atenția în ultimii ani spre piețe noi, cum ar fi industria de apărare, dar și comercială, pe care le utilăm cu componente speciale și blindaje. Acestea sunt produse în diverse țări, iar odată cu această nouă investiție, vrem să le aducem aici la Mediaș. Investim 10 milioane de euro aici pentru ca pe viitor să putem produce asemenea componente în această locație, ținând cont și de cererea tot mai mare. Sunt două componente ale investițiilor noastre în Mediaș. În locația veche, ne vom focusa în continuare pe industria auto și vom produce componente de interior și exterior. De altfel, avem prevăzute și acolo noi investiții”, spune Ronald Gerschewski, CEO&Acționar WELP Group.

