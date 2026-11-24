Instanţa supremă a statuat, luni, că pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40%, scrie Agerpres.

„Prin decizia numărul 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Iaşi şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) teza I şi art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se scad impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată şi la determinarea bazei indemnizaţiei”, se menţionează într-un comunicat al ICCJ transmis, luni, agenției.

Prin decizia de luni, Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG 111/2010.

„Astfel, la stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total. Cota de 40%, care este utilizată doar la calcularea impozitului pe venit”, precizează Înalta Curte.