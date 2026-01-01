Noua linie feroviară de mare viteză din Regatul Unit va fi gata după 2033. Șefii proiectului HS2 vorbesc despre o „resetare fundamentală”

Compania care construiește linia de mare viteză HS2 pe unde trenurile vor circula cu 360 km/h între Londra și Birmingham a admis că proiectul nu va fi gata până în 2033 din cauză că lucrurile au mers mai greu decât era prevăzut și este nevoie și de o „resetare fundamentală”, pentru a nu fi repetate „greșelile trecutului”.

BBC scrie că HS2 a confirmat faptul că obiectivul de a pune trenurile în circulație între Birmingham și Londra în intervalul 2029–2033 „nu poate fi realizat”.

Britanicii lucrează de ani buni la acest proiect de cale ferată de mare viteză care să unească cele mai mari două orașe din Regat, însă câteva faze au fost anulate.

Pentru ce a rămas din proiect, 225 de kilometri de linie de mare viteză între Londra și Birmingham (dintre care 50 km prin tuneluri), se estimau costuri totale între 35 și 45 de miliarde de lire sterline. Cele mai recente calcule, însă, care țin cont și de inflație și de creșterea prețurilor în construcții (și costul forței de muncă), indică între 45 de miliarde și 54 de miliarde lire. Unele estimări arată că s-ar putea trece de 65 miliarde de lire, la final. Prima estimare de cost, din 2012, indica doar 20 de miliarde de lire sterline.

În cea mai recentă actualizare, Mark Wild, CEO HS2, a promis că va corecta „eșecurile din trecut” și că va readuce HS2 „pe drumul cel bun”. „Este clar că acest lucru poate fi realizat doar printr-o resetare fundamentală”, a continuat el.

Nu este prima oară când se vorbește despre o resetare. La început de 2025, Mark Wild admitea că lucrările au fost „mai complicate decât se credea” și vorbea despre o reevaluare a costurilor și a calendarului de execuție.

Datele HS2 indică faptul că s-au efectuat 70% dintre lucrările la terasamente și prinde contur și noua stație Curzon Street din Birmingham.

HS2 se concentrează acum pe finalizarea programului complex de lucrări de inginerie civilă de-a lungul traseului de 225 km, înainte de următoarea etapă esențială: cea în care vor fi instalate șinele, sistemele de semnalizare și cele de comunicații.

Marea Britanie are 108 km de linii feroviare de mare viteză, ca parte a liniei Londra – Paris, faimoasă pentru tunelul de sub Canalul Mânecii și pentru trenurile Eurostar.