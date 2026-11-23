Atacul armat a avut loc sâmbătă seara, în timpul unui eveniment la care participau aproximativ 150 de persoane, în orașul Strathmore din centrul statului american California.

Focurile de armă s-au auzit în jurul orei locale 19:30, într-o comunitate cu aproximativ 3.000 de locuitori din comitatul Tulare. Concertul era organizat pentru membrii bandei Norteno, o rețea de grupări infracționale hispanice activă în nordul și centrul Californiei, potrivit Euronews.com.

În public se aflau inclusiv artiști din statele învecinate, în momentul în care un număr necunoscut de suspecți a deschis focul asupra mulțimii. Nouă persoane au fost rănite, a declarat Biroul șerifului din comitatul Tulare.

Agenții sosiți la fața locului au acordat primul ajutor victimelor, în timp ce alte câteva persoane s-au deplasat singure cu mașina la spitalele locale pentru a primi îngrijiri medicale

Cea mai grav rănită victimă este un bărbat de 26 de ani, împușcat în piept, care a fost operat și se află în continuare în stare critică. Alte două persoane, în vârstă de 19 și 22 de ani, au avut nevoie, de asemenea, de intervenție chirurgicală, în timp ce restul de șase victime au suferit răni ușoare, conform sursei citate.

Până în acest moment nu au fost anunțate arestări. Departamentul șerifului a transmis că incidentul „ar putea avea legătură cu bandele”, fără a oferi alte detalii. Autoritățile au mai spus că publicul nu se mai află în pericol imediat.

Incidentul are loc în contextul în care autoritățile din California raportează o scădere a criminalității violente. Potrivit Departamentului de Justiție al statului, în anul 2025 au fost raportate 1.374 de omucideri, cu 17,5% mai puține față de cele 1.666 înregistrate în 2024.