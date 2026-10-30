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Noua promisiune a industriei AI riscă să aducă și mai mult haos. Băncile americane vorbesc despre „o situație înfiorătoare”

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În ultimele luni, marile companii din industria AI încearcă să împingă această tehnologie într-o direcție nouă: nu mai e suficient că avem chatbot-uri care ne răspund la întrebări și eventual ne spun ce-am putea face. Acum putem avea agenți AI care să facă lucrurile în locul nostru: să navigheze online, să folosească aplicații, să facă rezervări la restaurante și chiar să lucreze la proiecte pentru noi, fără să mai fim prezenți. Dar cine răspunde când lucrurile merg prost?