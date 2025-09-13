Nouă razie contra opoziției turce: Un primar și zeci de angajați ai unui district din Istanbul, ridicați de poliție

Un procuror turc a dispus arestarea a 48 de persoane, printre care și primarul districtului Bayrampasa din Istanbul, condus de opoziție, în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit presei locale și mai multor autorități citate de Reuters și AFP.

Poliția a efectuat raiduri în primele ore ale dimineații în 72 de locații pentru a confisca documente și a reține suspecți acuzați de delapidare, luare de mită și trucarea licitațiilor, potrivit TRT Haber.

Într-o postare pe X, primarul Bayrampasa, Hasan Mutlu, din principalul partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), a declarat că nu are nimic de ascuns și a calificat ancheta drept „o operațiune politică bazată pe calomnii nefondate”.

Arestările au loc în contextul unei represiuni de aproape un an împotriva CHP și a primăriilor conduse de CHP, în cadrul căreia sute de membri ai partidului au fost arestați și închiși.

O hotărâre judecătorească așteptată luni ar putea să-l înlăture pe liderul CHP într-un caz considerat pe scară largă ca un test al echilibrului fragil al țării între instituțiile democratice și puterea centralizată, sporind presiunea juridică asupra partidului.

„Locuitorii din Bayrampaşa l-au ales pe Hasan Mutlu. Dar nu l-au suportat. Nu respectă nici rezultatele alegerilor, nici urnele, nici voința poporului”, a reacționat pe contul său X șeful CHP din Istanbul, Ozgur Celik, care a fost el însuși revocat pe 2 septembrie de un tribunal turc pentru presupuse nereguli în timpul congresului în care a fost ales în 2023.

CHP este supus unei presiuni judiciare crescânde prin numeroase anchete și arestări care vizează aleșii săi, acuzați de corupție, cum ar fi în municipalitatea Istanbul, cel mai important oraș din Turcia, al cărui primar, Ekrem Imamoglu, este închis din martie.