Noua rovinietă TollRO va fi percepută cu o întârziere de șase luni. Guvernul a prorogat termenul de introducere până la 1 iulie 2026

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanță prin care este prorogat cu șase luni termenului de introducere a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR), cu noua formă a rovinietei, TollRO. Astfel, sistemul va fi operaționat de la 1 iulie 2026, nu de la 1 ianuarie, termenul preconizat anterior.

Decizia de prorogare a termenului a fost luată din cauza întârzierilor în implementarea proiectului care fusese asumat de către România prin PNRR. Astfel, TollRO trebuie să stabilească nivelul taxei de utilizare a drumurilor în funcție de masa autovehiculelor și de gradul de poluare al acestora.

„Având în vedere gradul ridicat de complexitate al proiectului și specificul de natura informatică al acestuia, în condițiile în care un astfel de sistem de tarifare nu a mai fost implementat în România, fiind în fapt necesară analiza, proiectarea și dezvoltarea acestuia de la zero, a fost necesară asigurarea unei expertize de natura tehnică în domeniul informatic, aprofundată și de înalt nivel pe parcursul procedurii de evaluare a propunerii tehnice depusă în cadrul procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului. În urma analizării propunerii tehnice depusă de ofertant, au fost formulate, la solicitarea experților externi cooptați, solicitări de clarificare”, se justifică Guvernul în nota de fundamentare a ordonanței.

Grila tarifară prevăzută de lege

Documentul arată că doar prima etapă a proiectului a fost realizată până acum, etapa 2 fiind reprezentată de achiziția echipamentelor pentru dotarea amplasamentelor de control, iar etapa 3 de realizarea infrastructurii în care aceste echipamente să fie instalate.

„A fost stabilit ca procedurile de achiziție pentru etapele 2 și 3 de implementare să se desfășoare în paralel, ulterior atribuirii contractului de achiziție pentru prima etapa de implementare”, se mai spune în documentul citat.

Rovinieta TollRO a fost introdusă prin Legea nr. 226/2023, atunci preconizându-se că sistemul va fi operațional până pe 1 ianuarie 2026. Potrivit legii, tarifele sunt stabilite prin ordin al ministrului Transporturilor, iar rovinieta se achită anterior utilizării reţelei de drumuri naţionale din România şi este structurată în funcţie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile şi 12 luni.

Tariful zilnic nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depăşeşte 12 % din tariful pentru 12 luni, tariful pe 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful pentru 12 luni, iar tariful pe 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful pentru 12 luni.

Responsabilitatea deţinerii rovinietei valabile va reveni în exclusivitate utilizatorilor. „Înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea rovinietei, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care acesta a fost achitat, monitorizarea şi controlul achitării rovinietei prin intermediul mijloacelor tehnice se va face printr-un sistem informatic, care va fi denumit generic SER”, se spune în expunerea de motive a Legii 226/2023.

Tariful TollRO, stabilit în funcţie de distanţa parcursă

CNAIR este entitatea desemnată să perceapă şi să încaseze TollRO. TollRO va fi aplicat pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute şi construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al TollRO, cu vehiculele de transport marfă.

Pentru colectarea TollRO prin STRR se introduce sistemul de tarifare rutieră electronica in Romania, denumit STRR, care va fi interoperabil cu sistemele de tarifare rutieră electronică din celelalte state membre ale UE prin intermediul SETRE, complementar STRR.

TollRO este staibilit în funcţie de un tariful unitar și de distanța parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE Romania exprimată in unităţi intregi de kilometri. Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii si un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii si cele legate de poluarea atmosferică generată de trafic. Astfel, TollRo va fi calculat prin înmulţirea tarifului unitar cu distanţa parcursă.