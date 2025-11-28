Noua scenă a Nașterii Domnului instalată în centrul Bruxelles înaintea Crăciunului naște polemici aprinse: „Este trist și dăunător pentru imaginea orașului”

La Bruxelles, noua iesle de la Grand-Place, marea piață din centrul orașului, a stârnit polemici aprinse. „Ne așteptam la reacții. Așa se întâmplă întotdeauna când atingi tradițiile”, declară organizația Brussels Majors Events, citată de La Libre Belgique.

Acest organism bruxellez însărcinat cu marile evenimente evocă o necesitate, o iesle veche devenită prea învechită, „demontată de vreo patruzeci de ori”. „Ocupa destul de mult spațiu și a îmbătrânit prost”, a declarat organizația într-un comunicat.

Instituția publică a amintit totodată că procesul de „înnoire” a scenei Nașterii Domnului a fost ales în urma unui concurs de proiecte, sub supravegherea și cu acordul autorităților bisericești. „Demersul a fost făcut cu seriozitate și în respectul tradiției”, subliniază Brussels Majors Events.

Cât despre polemică? „Gusturile și culorile… fiecare cu părerea lui”.

În locul vechii iesle, capitala belgiană a optat pentru o scenă a nativității contemporană, intitulată „Ţesături ale Nașterii”, semnată de o artistă bruxelleză. Personajele în mărime naturală sunt realizate din cârpe și țesături aruncate sau materiale reciclate. Lucrul care a atras însă cel mai mult atenția a fost absența chipurilor personajelor, acestea fiind înlocuite cu un amalgam impersonal de materiale în diferite nuanțe de bej și maro.

FOTO: Philip Reynaers / Imago Stock and People / Profimedia Images

„Ieslea este un mesaj al universalității, nu o expoziție de zombi”, afirmă un politician din Bruxelles

„Dincolo de prostul gust la nivel estetic, această dispariție a unui chip uman este foarte șocantă”, deplânge Georges Dallemagne, un fost deputat belgian, acum ales local.

„Ieslea este un mesaj al universalității, nu o expoziție de zombi. Este ștergerea unei tradiții. Nimeni nu fusese vreodată șocat de această iesle (n.r. cea veche), indiferent de credințele sale. Este tocmai un simbol al păcii și bucuriei în jurul unui nou-născut. Aici, totul este șters. Mai mult decât gestul, argumentele sunt cele care șochează”, critică politicianul.

„În pofida schimburilor dintre oraș și Arhiepiscopie, rezultatul mi se pare complet pe lângă obiectivul său. Este trist și dăunător pentru imaginea centrului”, a criticat și deputatul Geoffroy Coomans de Brachène, membru al consiliului municipal al orașului din partea formațiunii Mișcarea Reformistă.

Alți politicieni locali au părut la rândul lor stânjeniți de noua iesle. Socialiștii, de exemplu, au păstrat tăcerea asupra subiectului, potrivit La Libre. Liberalii, în schimb, au vorbit despre un proiect „inițiat înainte de sosirea lor” la conducerea orașului.

„Pentru noi, important este să păstrăm o iesle în spațiul public”, a declarat purtătorul de cuvânt al Liberalilor din Bruxelles.