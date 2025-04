Noua strategie a antreprenorilor români: „Cash is king”. Asta îi poate ajuta la achiziționarea unor competitori, spun autorii unui studiu

Previziunile legate de profit ale antreprenorilor români sunt considerabil mai pesimiste comparativ cu a doua jumătate a anului trecut, la fel și cele privind numărul de angajați.

Strategia „Cash is king” e din nou la mare valoare – antreprenorii români sunt mai conștienți că trebuie să fie pregătiți pentru a face față eventualelor perioade de incertitudine financiară prin acumularea unor rezerve de cash.

În plus, asta le poate oferi și mai multă deschidere spre accesarea anumitor oportunități, precum achiziționarea unor competitori de pe piață, arată rezultatele unui sudiu al Confidex.

”Sunt multe companii acum care se concentrează pe a avea o rezervă de cash”, admite și Adrian Hălmăgean, Avis.

„Am învățat că dacă vrei să faci dezvoltare, trebuie să și investești, cum am făcut noi. Noi aveam, la momentul în care am făcut fabrica de acidofile, aveam cifră de afaceri de 4 milioane de euro și am făcut investiție de șapte. Pentru că în business nu e doar despre câștig imediat. Atâta timp cât investești în produsul tău și nu te abați de la drumul tău, indiferent de creștere de costuri, ce mai urmează, perioade din astea, taxe și toate astea, o să fii la un moment dat câștigător. Dar condiția este să ai răbdare, să știi foarte bine ceea ce faci și să mai fii dispus și să pierzi. Și să investești în brand”, spune, la rândul ei, Alina Donici, fondatorul Artesana.

Costurile de producție și prețurile produselor sau serviciilor au crescut în ultimul an, iar antreprenorii români spun că acest trend va continua.

Cele mai mari dificultăți pe care le resimt antreprenorii și managerii business-urilor locale sunt navigarea printr-o economie și situație politică incerte.

Ei recunosc că singura soluție viabilă este să „meargă înainte”, chiar și în contextul menținerii unei atitudini mai prudente.

Continuă trendul de diversificare la nivel de produse, servicii, piețe de desfacere, precum și cel de integrare a tehnologiei în propriile business-uri ca măsuri de menținere și chiar creștere a business-urilor, mai arată rezultatele Confidex.

Peste jumătate dintre antreprenori au observat o creștere a costurilor de producție și funcționare (71%), precum și a prețurilor de vânzare ale produselor sau serviciilor oferite (55%). Totuși, 43% dintre companii raportează o scădere a profitului.

Pentru perioada următoare, managerii se concentrează pe aspectele care sprijină stabilitatea și dezvoltarea afacerilor, în special pe îmbunătățirea relației cu clienții (29%) și creșterea vânzărilor (47%).

Principalele dificultăți cu care se confruntă antreprenorii români