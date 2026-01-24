Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment

Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni „limitat”, potrivit BBC.

Documentul de 34 de pagini, publicat o dată la patru ani, afirmă că securitatea teritoriului SUA și a emisferei occidentale este acum principala preocupare a Pentagonului. Strategia subliniază că Washingtonul a neglijat prea mult timp „interesele concrete” ale cetățenilor americani în favoarea unor intervenții globale costisitoare.

Noua doctrină consolidează pozițiile politice adoptate de administrația Trump și marchează o ruptură de „strategiile grandioase” ale perioadei post-Război Rece. Experții în securitate citați de presa internațională consideră acest document cea mai profundă resetare a politicii externe a SUA din ultimii 80 de ani. „Gata cu idealismul utopic; să vină realismul dur”, se afirmă în document.

Pentagonul se va concentra pe garantarea accesului militar și comercial în zone strategice precum Canalul Panama, Golful Americii și Groenlanda, aceasta din urmă fiind considerată vitală pentru securitatea arctică a SUA.

Schimbarea este radicală față de Strategia din 2022, care numea China „amenințarea principală”, sau cea din 2018, care descria Rusia și China drept „provocări centrale”. În 2026, relația cu Beijingul este abordată prin „forță, nu prin confruntare”, obiectivul fiind stabilitatea, nu „strangularea sau umilierea” puterii asiatice.

O altă schimbare este aceea că Taiwanul nu mai este menționat explicit în acest document, deși SUA își mențin opoziția față de dominarea aliaților lor de către orice altă putere. Cu toate acestea, documentul precizează că SUA urmăresc să „împiedice pe oricine, inclusiv China, să ne domine pe noi sau pe aliații noștri”.

SUA vor oferi un sprijin „mai limitat” aliaților SUA.

Documentul cere o „împărțire a sarcinilor” mult mai drastică. Pentagonul susține că partenerii externi s-au „mulțumit” prea mult timp să lase Washingtonul să le subvenționeze securitatea. Deși textul respinge eticheta de „izolaționism”, acesta definește noua direcție drept o abordare „concentrată și pragmatică”.

Limbajul este tranșant: SUA refuză să mai confunde propriile interese cu cele ale restului lumii. „O amenințare la adresa unei persoane aflate la jumătatea distanței în jurul globului nu este egală cu o amenințare la adresa unui american”, se precizează în document.

În schimb, se afirmă că aliații, în special cei din Europa, „vor prelua conducerea împotriva amenințărilor care sunt mai puțin grave pentru noi, dar mai grave pentru ei”.

Rusia, o amenințare „gestionabilă”

În această nouă ierarhie, Rusia este descrisă ca o „amenințare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO. Deși Moscova a lansat invazia asupra Ucrainei în urmă cu aproape patru ani, Pentagonul consideră acum că descurajarea Kremlinului este, în primul rând, o sarcină europeană.

Aceeași logică se aplică și în Peninsula Coreeană. Strategia subliniază un rol „mai limitat” al SUA în regiune, argumentând că Coreea de Sud este acum „capabilă să-și asume responsabilitatea principală” pentru descurajarea regimului de la Phenian.

Reorientarea radicală a Washingtonului către propria securitate teritorială în detrimentul angajamentelor globale a dominat discuțiile de la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână. Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a lansat un avertisment ferm, declarând că „vechea ordine mondială nu se va mai întoarce” și a îndemnat puterile medii, precum Canada, Coreea de Sud și Australia, să își unească forțele pentru a face față noii realități geopolitice.