Noua tactică de luptă a rușilor este ca tortura „miilor de tăieturi”, spune șeful armatei ucrainene

Trupele rusești folosesc o nouă strategie care constă în efectuarea a numeroase atacuri cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puțini oameni, a afirmat comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, potrivit France Presse.

„De la începutul verii, tacticile inamicului s-au schimbat”, a declarat el unui grup de jurnaliști, inclusiv de la AFP.

Noua lor strategie, utilizată pe frontul de est, constă în utilizarea „unui număr mare de grupuri mici de asalt” formate din patru până la șase soldați, care au sarcina de a avansa cât mai departe posibil fără a fi detectați, a explicat el.

Tactica „miilor de tăieturi”

Obiectivul: „paralizarea” logisticii ucrainene și „cucerirea de teritorii fără a utiliza un număr mare de soldați”, a explicat generalul Sîrskîi.

Șefula armatei ucrainene a spus că această strategie este folosită de forțele rusești și pentru a-și „declara prezența” și a-și ridica steagul acolo, revendicând astfel avansuri, chiar dacă acestea sunt realizate doar de un grup mic.

El a comparat această tactică cu cea a „miilor de tăieturi”, o formă de tortură care constă în aplicarea a multiple tăieturi mici.

Potrivit lui Sîrskîi, armata rusă a acționat în acest mod în apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, și în regiunea Dnipropetrovsk, pătrunzând acolo în această vară pentru prima dată de la începutul invaziei Ucrainei în 2022.

Situația este difcilă pe un front care a ajuns la 1.250 km

Generalul a admis că situația este „dificilă” pe front și că armata rusă continuă să avanseze în sectoare importante, precum cele ale orașelor Pokrovsk și Dobropillia.

Rusia a cucerit aproximativ 1% din teritoriul ucrainean într-un an, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP).

Vineri, Ministerul Apărării rus a revendicat cucerirea unui sat din regiunea Sumî (nord-est), Yunakivka.

Potrivit lui Oleksandre Sîrskîi, frontul s-a extins cu 200 de kilometri într-un an, ajungând acum la 1.250 de kilometri.

Comandantul suprem al forțelor Kievuluia menționat și apărarea antiaeriană împotriva atacurilor aeriene rusești asupra orașelor ucrainene, care s-au intensificat în ultimele luni.

Pentru a contracara dronele de atac rusești, Ucraina intenționează să mobilizeze mai multe elicoptere și avioane ușoare, aceste două metode dovedindu-se „eficiente”, a mai spus el.