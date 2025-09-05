Nouă tentativă de eliminare a obligativității Pilonului II

Un proiect legislativ inițiat de AUR, inclusiv de liderul partidului, George Simion, analizat de Profit.ro, prevede ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se realizeaze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. Participanții actuali vor putea renunța să mai contribuie la Pilonul II, iar banii acumulați ar urma să rămână în fondul administrat privat până la deschiderea dreptului de pensie.

