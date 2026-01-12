Avertisment despre ascensiunea ideilor comuniste printre tineri: „Generația părinților nu e deloc curioasă să afle cum de lumea nu funcționează pentru copiii lor” 

În general, presupunem că neîncrederea tinerilor în capitalism și atracția pentru stânga radicală vine din deficitul de cunoștințe despre ce e în realitate „comunismul”. Dacă ar putea să facă o comparație, lucrurile s-ar lămuri, credem. Proastă idee.

Una dintre vorbele preferate pe care le-am auzit în relația dintre generații este aceasta. Adultul îi spune tânărului: „Ai infinite posibilități față de câte am avut eu la dispoziție. Puteți ajunge oriunde în lumea asta și o să trăiți enorm de multe experiențe. Dar există un loc unde veți ajunge niciodată: trecutul. Noi am fost acolo”.

Factual, e adevărat. De sunat, sună bine. Ca înțeles al vieții, nu spune însă mare lucru. Iar la nivelul societății, replica se adaugă creșterii chiriilor. E un nou motiv de frustrare justificată pentru generația de 20 plus, care și în România a început să se implice politic.

Orașe unde prețul locuințelor s-a dublat

În 10 mari orașe din România, salariile medii nete au crescut cu aproape 75% în ultimii șase ani. Dar ceva a crescut aproape la fel de mult: prețul locuințelor.

Locuințele erau deja aproape imposibil de dobândit pentru o întreagă generație de tineri. O analiză a Storia, platforma imobiliară a OLX, arată că în 2019-2025 prețurile apartamentelor în Brașov sau Sibiu s-a dublat. În județul Sibiu, de pildă, în doar trei ani locuințele au devenit cu 13% mai puțin accesibile, luând în calcul salariul din zonă. Iar în 10 mari orașe din România inflația imobiliară a fost de 73%.

Tinerii din România au cel mai mic salariu median

Salariul mediu la nivel de oraș, județ sau țară maschează o parte a problemelor tinerilor. În primul rând, pentru că folosirea exclusivă a salariului mediu (în locul salariului median) e, în sine, înșelătoare. Ca în butada: dacă Elon Musk intră într-un bar, s-a înmulțit cu 100 salariul mediu al celor din bar.

În timp ce salariul median, adică „salariul jumătății oamenilor care sunt în bar”, rămâne aproape același și dacă intră un miliardar intră în oraș. În privința tinerilor, mai e ceva.

Când te uiți pe segmente de vârstă, observi că salariul median al tinerilor din România sub 24 de ani e cel mai scăzut față de toate celelalte patru categorii de vârstă care îi urmează.

Un fenomen global

Victoria „stângistului” Zohran Mamdani ca primar al New York-ului s-a corelat cu cei 70% dintre locuitorii orașului stânjeniți de prețul caselor și de chirii. Sigur că, în NYC, pe jumătate dintre apartamente se solicită o chirile mai mare de 3.600 de dolari pe lună. Dar problema e peste tot în lume.

Alegerile din Olanda, Irlanda și chiar ascensiunea SENS în marile orașe din România, oglindită de scorul bun al Anei Ciceală în București, indică o tendință. Ciceală a luat 6% din voturi, aproape jumătate din Cătălin Drulă, cel care a investit mult mai mult în campanie. „Locuințele reprezintă cea mai importantă problemă politică și socială în prezent, atât în Europa, cât și în întreaga lume occidentală”, crede raportorul special al Organizației Națiunilor Unite, Balakrishnan Rajagopal, într-un interviu pentru El Pais, cea mai citită publicație de limbă spaniolă din lume.

Bine, dar în România, chiriile reprezintă „doar” 28-30% din costul Generației Z, față de aproape dublu cât înseamnă ponderea în Europa de Vest, se poate spune. E adevărat. Însă din cauza disparității mărimii salariilor, „disponibilul în mână” e mic și la noi.

Iar prețul locuințelor arată cu degetul doar vârful icebergului.

„Dacă proletarizezi tinerii, nu ar trebui să te surprindă dacă aceștia vor deveni în cele din urmă comuniști”

Chiar și unul dintre „Soroșii dreptei” și susținător al lui JD Vance, miliardarul Peter Thiel, crede că degeaba se bucură generațiile mature că sporește prețul locuințelor pe care le dețin, câtă vreme greutatea apasă pe tineri.

„Când 70% dintre mileniali spun că sunt pro-socialiști trebuie să facem mai mult decât să-i respingem pur și simplu spunând că sunt proști, că au pretenții exagerate sau că au fost spălați pe creier; ar trebui să încercăm să înțelegem de ce”, a prezis Thiel încă din 2020 într-o scrisoare către Mark Zuckerberg și alți investitori din Silicon Valley.

Acum, el a venit cu completări. El admite că „evident, sunt foarte părtinitor împotriva socialismului. Nu cred că socialismul are soluții pentru aceste probleme”. „Dacă proletarizezi tinerii, nu ar trebui să te surprindă dacă aceștia vor deveni în cele din urmă comuniști”, spune Peter Thiel.

Generația Z e atrasă de socialism sau e anti-capitalistă?

Investitor printre alte domenii în Palantir, una dintre companiile de succes cele mai suspectate inclusiv de Generația Z de legături cu guvernele și serviciile secrete, Thiel recunoaște rezerva celor tineri față de succes în capitalismul contemporan.

„Nu știu dacă aș spune că tinerii sunt pro-socialiști”, zice el. „Aș spune că sunt mai puțin pro-capitaliști decât erau înainte. Dacă capitalismul este văzut ca o escrocherie nedreaptă de un fel sau altul, vei fi mult mai puțin pro-capitalism. Deci, într-un sens relativ, sunt mai socialiști, chiar dacă eu cred că este mai degrabă: Capitalismul nu funcționează pentru mine. Sau, acest lucru numit capitalism este doar o scuză pentru ca oamenii să te jefuiască”.

Și viitorul?

Despre „revoluția socialistă”, cu cifre

„Ne aflăm într-o piață politică bull market de mai multe decenii, în care politica devine din ce în ce mai intensă. Oamenii se uită la politică pentru a rezolva problemele. Avem această intensificare neîncetată a politicii”, crede Thiel. Dar puterea oricărei revoluții e blocată de o realitate: numărul mic al tinerilor în raport cu masa. Scăderea demografică explică acest lucru. „Trăim într-o gerontocrație”, spune el și adaugă: „Aș prefera ca oamenii să se concentreze mai mult pe rezolvarea acestei probleme generaționale”.

Nu te poți dezvolta dacă „Generația părinților nu e deloc curioasă să afle cum de lumea nu funcționează pentru copiii lor”, crede el.

Cu așteptări nebunești de la ele însele, generațiile „decrețeilor” din România și generațiile de baby boomeri din toată lumea proiectează așteptările asupra copiilor lor. Iar aceștia evoluează într-o lume în care, poate, e complet nerealist ce le cerem.

Gavroche, portret la 50 spre 60 de ani

Coperta revistei Paris Match din decembrie 1989. Pe copertă a apărut Florin Vieru, 14 ani, numit de Paris Match „Gavroche de România”

În România, ne temem că secera și ciocanul vor reapărea în centrul decupat al steagului revoluției foștilor tineri din 1989. Dar plauzibil, deocamdată, e să apară acolo un buletin de colesterol.

E posibil ca revoluția socialistă să fie nu a tinerilor, ci a moșilor, vorba lui Thiel. Și ea să vină sub forma facturii de asistență medicală, în condițiile în care cea mai numeroasă generație din istoria României se îndreaptă spre 60 de ani, iar statisticile noastre despre asigurările de sănătate sunt ele însele terifiant de nesigure. Conform ASF, doar 250.000 de români din 19 milioane au asigurare privată de sănătate.

Gavroche, tânărul revoluționar ciufulit și rezolut care impresiona o lume prin curajul său, se pregătește de vremuri complicate, împărțite cu copiii săi.