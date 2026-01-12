Poziție identică a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în cazul ministrului Justiției

Tăcerea completă a fost reacția celor mai importanți lideri ai statului, la aproape 24 de ore de când PressOne a publicat o investigație jurnalistică care arată că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în mai bine de jumătate din teza sa de doctorat.

Luni dimineață, după ce PressOne a publicat investigația Emiliei Șercan, a fost liber la opinii, conspirații, îndoieli, întrebări, atacuri.

Am aflat că PNL nu are o poziție clară. Era și greu ca liberalii să se poziționeze categoric împotriva lui Radu Marinescu: în 2022, președintele de atunci al partidului, Nicolae Ciucă, era și el acuzat de plagiat. În urma investigației de presă s-a pus în mișcare un întreg mecanism de kompromat la adresa jurnalistei Emilia Șercan.

PSD a atacat-o pe autoarea investigației

PSD, partidul din care face parte Radu Marinescu, a reacționat dur, de nepermis din punctul meu de vedere, la adresa unui jurnalist. Dar sunt subiectiv, pentru că sunt, la rândul meu, jurnalist. În comunicatul de presă al social-democraților aceștia o atacă pe autoarea investigației și o numesc impostoare. Pun totul pe seama ideii deja mult prea cunoscute de tipul: „Sunt interese mari la mijloc”.

Liderii AUR nu s-au decis. Ei spun că ar trebui să demisioneze Radu Marinescu, dar nu pentru că e acuzat de plagiat, ci din alte motive. Dacă a plagiat sau nu poate stabili doar Comisia de Etică a Universității din Craiova, consideră principalul partid de opoziție.

De la USR am aflat ceva, dar a fost inițial doar opinia deputatului Alexandru Dimitriu, care a spus în dialogul cu HotNews, încă de la început, că nu există încă o opinie unitară a partidului. Urmează, a explicat deputatul. Apoi, pe seară, ministrul Apărării de la USR, Radu Miruță, a spus la Antena 3 CNN că dacă e plagiat „e complicat”.

O reacție a avut și liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Furtul e furt. Pe de altă parte, e omul care spune că nu a plagiat. Eu nu sunt cel care trebuie să dea verdictul”, a spus el pentru G4Media. El a spus că dacă se va dovedi că jurnalista Emilia Șercan are dreptate, atunci ministrul Marinescu „are o problemă nu neapărat politică, mai mult în zona academică”.

Putem sau nu să fim de acord cu orice au spus cei enumerați mai sus sau alte persoane pe marginea acestui subiect. Important este că au existat reacții, poziționări. Mai departe, în funcție de acestea, publicul decide pe cine crede și, eventual, pe cine votează sau nu la următoarele alegeri.

Ce transmit electoratului

Ce nu știm însă la finalul acestei zile este ce cred trei lideri importanți ai țării: președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președintele USR, Dominic Fritz.

Motivele pentru care cei trei au ales să tacă pe un subiect atât de important nu le știm. Putem însă intui. Probabil Bolojan vrea să credem că a fost atât de ocupat la guvern încât nu a avut timp de „prostii” din astea. Președintele Dan la fel, de data asta de la Cotroceni, și Fritz în aceeași notă, dar la Timișoara.

Tăcerea lor este, însă, răsunătoare, chiar pentru electoratul lor. Acei oameni care i-au votat, unii de frica „răului mai mare”.

S-au gândit Bolojan, Dan și Fritz ce le transmit prin tăcerea lor oamenilor care și-au pus speranța în ei? Nu. S-au gândit cum să facă în așa fel încât să treacă valul și să nu îi supere pe partenerii de la PSD.

Astăzi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au avut de ales între a-și supăra partenerii de coaliție și a avea o reacție, oricare ar fi fost ea. Au preferat să tacă. Sau, cum le place liderilor politici să spună, au preferat „stabilitatea”, orice mai înseamnă asta astăzi.