Noul actor care îl va juca pe Aragorn în următorul film „Stăpânul inelelor” spune că a plâns când a primit rolul

Actorul nord-irlandez Jamie Dornan a avut parte de o intrare emoționantă în lumea Pământului de Mijloc, scrie revista People.

Actorul în vârstă de 44 de ani a povestit pentru Empire Online că „chiar a izbucnit în lacrimi” în momentul în care a a aflat că a obținut rolul lui Strider, mai cunoscut drept Aragorn, în filmul „Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum”.

„E ca un vis”, a spus el despre distribuirea sa în noul film inspirat din romanele scriitorului britanic J.R.R. Tolkien.

„Vânarea lui Gollum” îl va avea în rol principal și la regie pe Andy Serkis, cel care a interpretat personajul titular atât în trilogia originală „Stăpânul inelelor” regizată de Peter Jackson, cât și în cea a filmelor „Hobbitul” care i-a urmat un deceniu mai târziu.

Aragorn, fiul lui Arathorn, încoronat ulterior drept regele Elessar al Pământului de Mijloc, a fost interpretat de Viggo Mortensen în trilogia „Stăpânul Inelelor”, regizat de Jackson și recompensată cu mai multe premii Oscar.

Jamie Dornan, Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / Profimedia

Actorul care a preluat rolul lui Aragorn vorbește de un „vis” împlinit

„Este un vis în toată regula și o onoare să pătrund în acea lume, indiferent în ce calitate, darămite să interpretez un personaj atât de important, atât de admirat și pe care îl iubim cu toții. Iar mie îmi place foarte mult ce a făcut Viggo cu acest rol în cele trei filme”, a declarat Dornan, referindu-se la trilogia originală „Stăpânul inelelor”. Mortensen, la fel ca majoritatea actorilor din acestea, nu a jucat și în filmele „Hobbitul”.

Dornan a adăugat că s-a simțit „incredibil de onorat” și că „a avut parte de o experiență extraordinară” în timpul filmărilor care s-au încheiat doar câteva săptămâni în urmă.

„A fost o experiență incredibilă și sper ca oamenii să primească povestea noastră în această lume, pentru că sunt foarte mulți cei cărora le pasă de ea, iar eu chiar am ajuns să-mi dau seama de asta”, a spus el râzând pentru Empire Online.

„Da, sper că ne-am făcut treaba bine”, a conchis actorul nord-irlandez.

Actorii din „Stăpânul inelelor” care vor reveni pentru noul film

Warner Bros. a anunțat distribuirea lui Dornan în rolul lui Aragorn la convenția CinemaCon 2026, desfășurat în luna aprilie la Las Vegas.

Tot atunci, studioul a anunțat că pentru noul film vor reveni în rolurile lor Sir Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) și Lee Pace (regele elfilor Thranduil din trilogia „Hobbitul”).

Din distribuția noului capitol plasat în universul fantastic creat de Tolkien mai fac parte Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Lawrence Makoare și câștigătoarea Premiului Oscar Kate Winslet.

Acțiunea noului film se desfășoară între evenimentele trilogiilor „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor”. Potrivit publicației Empire, povestea îi va urmări pe Aragorn și Gandalf într-o misiune de găsire a lui Gollum.

Elijah Wood, Andy Serkis, Peter Jackson și Sir Ian McKellen în 2012, la premiera filmului „The Hobbit: An Unexpected Journey”, FOTO: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Cine este Jamie Dornan, noul Aragorn în viitorul film „Vânarea lui Gollum”

Dornan și-a început cariera ca model, apărând în campanii pentru branduri precum Hugo Boss, Dior Homme și Calvin Klein. A făcut trecerea către actorie cu un rol în drama „Marie Antoinette” din 2006, regizaăt de Sofia Coppola.

Consacrarea a venit odată cu rolurile Vânătorului / șerifului Graham Humbert din serialul fantasy „Once Upon a Time” (2011–2013) și ale criminalului în serie Paul Spector din serialul polițist „The Fall (2013–2016)”. Acesta din urmă i-a adus aprecieri din partea criticilor și o nominalizare la premiul BAFTA pentru cel mai bun actor de televiziune.

Dornan a obținut o recunoaștere mai largă pentru interpretarea personajului Christian Grey în franciza „Fifty Shades of Grey” (2015–2018), care a obținut încasări totale de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Pentru filmul „Belfast” din 2021 a primit o nominalizare la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar. Ulterior, a jucat în serialul thriller-dramă „The Tourist” (2022–2024).

Filmul „Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum” va ajunge în cinematografe pe 17 decembrie 2027.

Peter Jackson, acum în vârstă de 65 de ani este producător al noului film, alături de Fran Walsh și Philippa Boyens, scenaristele alături de care a realizat și precedentele adaptări cinematografice bazate pe scrierile lui Tolkien.