Noul Audi Q7 a ajuns în România – Pentru Audi viitorul nu este exclusiv electric

A treia generație Audi Q7 a fost lansată pe piața din România, cu două motorizări diesel V6, de 245 și 299 CP, asistate de tehnologie mild-hybrid. SUV-ul premium de mari dimensiuni vine cu un design radical schimbat, un interior puternic digitalizat și tehnologii avansate de confort și siguranță. Prețurile pornesc de la 87.939 de euro, cu TVA inclus.

La peste 20 de ani de la apariția primei generații Q7, modelul prin care Audi a intrat în segmentul SUV-urilor în 2005, constructorul german propune o a treia generație care marchează un salt tehnologic semnificativ, fără să renunțe la soluțiile mecanice tradiționale ale mărcii.

Într-o perioadă în care electrificarea domină discursul industriei auto, Audi continuă să mizeze pe motoarele diesel, apreciate în special pentru cuplul generos, consumul relativ redus și autonomia oferită la drum lung. Noul Q7 combină însă aceste caracteristici cu tehnologii electrice și digitale tot mai sofisticate, într-un automobil care își provoacă inclusiv propria tradiție stilistică.

Două motorizări diesel V6, cu 245 și 299 CP

Pentru început, Audi oferă în România două versiuni ale motorului diesel V6 de 3 litri, cu 245 și 299 CP, la prețuri de pornire de 87.939 de euro, respectiv 90.313 euro, cu TVA inclus, pentru nivelul de echipare de bază.

Ambele versiuni utilizează tehnologia mild-hybrid MHEV plus, care poate furniza temporar până la 18 kW (24 CP) și 370 Nm suplimentari, permițând inclusiv perioade scurte de deplasare parțial electrică, la parcare, în timpul manevrelor sau în traficul urban.

Un compresor acționat electric contribuie la îmbunătățirea răspunsului motorului la accelerație, reducând întârzierea caracteristică motoarelor turbo. Roata compresorului poate atinge 90.000 de rotații pe minut în numai 250 de milisecunde.

Consumul mixt declarat este cuprins între 7,1 și 7,8 l/100 km pentru versiunea de 245 CP și între 7,2 și 8,0 l/100 km pentru cea de 299 CP. Ambele motorizări se încadrează în clasa G în privința emisiilor de CO₂.

Transmisia automată tiptronic cu opt trepte și tracțiunea integrală permanentă quattro sunt standard pentru ambele versiuni. Sistemul quattro dispune acum de un nou diferențial central autoblocant, conceput pentru a îmbunătăți tracțiunea și comportamentul dinamic.

Echiparea standard include suspensie cu arcuri din oțel și jante din aliaj de 20 de inci. Opțional, cumpărătorii pot alege suspensie pneumatică adaptivă și jante de 21, 22 sau, pentru prima dată pe Q7, 23 de inci.

Versiunea de 299 CP accelerează de la 0 la 100 km/h în 6,2 secunde, o performanță remarcabilă pentru un SUV de aproximativ 2,5 tone.

Audi își provoacă propria tradiție cu un design radical

Dacă arhitectura mecanică păstrează elementele tradiționale Audi — motorul V6 diesel, transmisia automată clasică și tracțiunea integrală permanentă — designul exterior și interior se îndepărtează mai hotărât de conservatorismul care caracteriza marca.

La primul contact, noul Q7 surprinde printr-un design exterior apropiat de noua estetică întâlnită la numeroase modele electrice și hibride. Partea frontală a fost complet redesenată, iar grila Singleframe, mai mare și mai impunătoare, conferă mașinii o expresie mai agresivă și mai puțin discretă decât în cazul generației precedente.

Cea mai vizibilă ruptură stilistică este separarea farurilor în două niveluri: luminile de zi, subțiri, sunt amplasate în partea superioară, în timp ce farurile principale, disponibile opțional și cu tehnologie Digital Matrix LED, sunt plasate distinct, dedesubt.

Partea din spate a fost, la rândul ei, redesenată și include o bandă luminoasă continuă, alături de stopuri digitale OLED. Sunt disponibile până la opt semnături luminoase digitale pentru faruri și stopuri, iar grila Singleframe poate fi iluminată opțional.

Pasajele roților mai pronunțate și proporțiile modificate accentuează impresia unui automobil mai lat, mai robust și mai impunător decât predecesorul său.

Un interior dominat de ecrane și tehnologie digitală

Transformarea este la fel de evidentă în habitaclu, unde planșa de bord a fost complet reproiectată și este dominată de un ansamblu panoramic de ecrane OLED.

Două afișaje, integrate într-o suprafață curbată și orientată către șofer, reunesc instrumentarul de bord și sistemul multimedia. Acestora li se adaugă un al treilea ecran, destinat pasagerului din față și inclus în echiparea standard.

Arhitectura interioară este mai minimalistă, cu mai puține comenzi fizice și numeroase funcții transferate către interfața digitală. De exemplu, gurile de ventilație sunt integrate discret în bord și pot fi reglate electric, prin intermediul sistemului multimedia.

Noua consolă centrală oferă spații de depozitare suplimentare, două suprafețe de încărcare wireless pentru telefoane, cu fixare magnetică, și suporturi pentru pahare de dimensiuni mai mari.

Digitalizarea contribuie la aspectul modern al interiorului, dar rămâne de văzut dacă interacțiunea cu automobilul este și mai simplă. Este o întrebare relevantă pentru o marcă apreciată tradițional pentru ergonomia și logica interioarelor sale.

Una dintre cele mai spectaculoase dotări opționale este plafonul panoramic cu transparență reglabilă, împărțit în nouă segmente și prevăzut cu 78 de LED-uri pentru iluminare ambientală.

Iluminarea interioară are și funcții interactive: o bandă LED traversează planșa de bord și poate transmite informații despre funcționarea automobilului, inclusiv activarea semnalizării.

Confort pentru călătorii lungi și până la șapte locuri

Noul Q7 este disponibil cu cinci, șase sau șapte locuri. Configurația cu șase locuri reprezintă o premieră pentru model și introduce două fotolii individuale pe cel de-al doilea rând.

Confortul poate fi extins printr-o gamă largă de dotări opționale, printre care scaune față ventilate și cu funcție de masaj, uși cu acționare electrică sau sistemul audio Bang & Olufsen 4D, cu 22 de difuzoare și o putere de până la 1.360 W. Acesta include actuatoare integrate în scaunele din față, care transmit vibrații sincronizate cu muzica.

O dotare cu impact direct asupra confortului și comportamentului dinamic este suspensia pneumatică adaptivă. Aceasta poate compensa automat încărcarea automobilului și poate utiliza date geografice pentru a anticipa anumite particularități ale traseului, precum trecerile la nivel cu calea ferată.

Suspensia poate coborî automobilul cu până la 62 mm pentru a facilita urcarea și coborârea pasagerilor.

Tot opțional este disponibilă direcția integrală, care permite și roților din spate să vireze. Sistemul facilitează manevrarea unui SUV de peste cinci metri lungime la viteze mici și contribuie la stabilitatea acestuia la viteze ridicate.

Cinci stele Euro NCAP și sisteme avansate de siguranță

Noua generație Audi Q7 a obținut calificativul maxim de cinci stele la testele independente Euro NCAP și dispune de numeroase tehnologii de asistență și siguranță.

Pe lângă sistemele de frânare automată de urgență și camerele cu vedere la 360 de grade, automobilul poate fi echipat cu funcții care permit memorarea a până la cinci manevre de parcare, fiecare pe un traseu de maximum 200 de metri.

Tehnologia Digital Matrix LED permite proiectarea unor simboluri și avertizări direct pe carosabil. Pe timp de noapte, automobilul poate proiecta inclusiv semnalizările de direcție pe asfalt, pentru a le face mai vizibile celorlalți participanți la trafic.

Un alt sistem poate detecta apropierea bicicliștilor sau a altor vehicule atunci când pasagerii intenționează să deschidă ușile, împiedicând deschiderea acestora dacă există pericolul unei coliziuni.

Printre funcțiile avansate se numără și Emergency Assist. Dacă șoferul nu mai reacționează, automobilul poate reduce viteza și, în anumite condiții, se poate deplasa automat către banda de urgență, oprind și inițiind un apel de urgență.

Unul dintre cele mai încăpătoare portbagaje din segment

Cu o lungime de 5,06 metri și un ampatament de aproape trei metri, Audi Q7 concurează în segmentul SUV-urilor premium mari cu modele precum BMW X5 și Mercedes-Benz GLE.

În configurația cu cinci locuri, noul Q7 oferă un portbagaj de 806 litri, mai încăpător decât cele ale principalilor săi concurenți germani. Volumul poate ajunge la 2.075 de litri prin rabatarea scaunelor din al doilea rând.

Hayonul cu acționare electrică este standard și poate fi deschis printr-o mișcare a piciorului sub bara spate. Opțional, portbagajul poate fi echipat cu un sistem de șine și elemente de fixare pentru organizarea bagajelor.

Un alt detaliu practic important pentru familii este posibilitatea instalării a trei scaune pentru copii unul lângă altul pe bancheta celui de-al doilea rând, în configurațiile cu cinci și șapte locuri.

Pentru Audi, viitorul nu este exclusiv electric

Noul Q7 arată că, în ciuda tranziției către mobilitatea electrică, constructorii premium nu sunt încă pregătiți să renunțe complet la motoarele termice, mai ales atunci când acestea continuă să ofere avantaje concrete pentru anumite categorii de utilizatori.

Audi mizează pe o formulă care combină tradiția mecanică, reprezentată de dieselul V6 și tracțiunea quattro, cu tehnologii digitale tot mai sofisticate și un design care își provoacă propria moștenire stilistică.

Rămâne de văzut dacă această combinație va avea același succes ca generațiile precedente, dar un lucru este clar: pentru Audi, cel puțin deocamdată, viitorul nu este exclusiv electric.

Oferta de lansare în România

Cu ocazia lansării, Audi oferă o promoție de leasing pentru primele 50 de automobile vândute până la 31 decembrie 2026. Oferta este destinată exclusiv persoanelor juridice și prevede, pentru versiunea Q7 V6 TDI de 299 CP, o rată lunară de 491 de euro plus TVA în primele 18 luni, care crește ulterior la 749 de euro plus TVA.

Contractul are o durată de 48 de luni, cu un avans de 25%, iar asigurarea CASCO este inclusă. Finanțarea este supusă condițiilor contractuale și aprobării dosarului.

Articol susținut de Audi