Noul centru militar care se va face în România va fi sub comanda directă a NATO

În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență de Securitate și Antrenament pentru Ucraina (NSATU) a spus că acest centru logistic din România va fi sub comanda Alianței Nord-Atlantice până la finalul lunii ianuarie.

Până în prezent, singurul centru logistic important pentru aprovizionarea cu arme și echipament militar era Rzeszow, Polonia, dar se pare că acum partenerii occidentali ai Kievului doresc să diversifice rutele de aprovizionare către Ucraina sau să le dubleze intensitatea, notează Defence Express.

Noul centrul logistic va lucra în tandem cu cel din Polonia

Acest nou centru logistic ar urma să fie operațional în România începând cu ianuarie 2026 și va fi responsabil de coordonarea și tranzitul armelor către Ucraina.

El va fi similar celui care funcționează în prezent în Rzeszow, Polonia. Până în prezent, acesta din urmă a servit ca „arteră” principală prin care erau furnizate arme și echipamente militare Ucrainei. Centrul logistic român va funcționa în tandem cu cel polonez.

Datorită centrului logistic din România, NATO va putea dubla capacitatea de tranzit a fluxului de armament trimis de parteneri Ucrainei, inclusiv în cadrul mecanismului PURL, prin care Statele Unite furnizează Ucrainei arme plătite de țările europene.

Este o veste bună pentru Kiev, deoarece crearea unui nou centru logistic va reduce riscul dependenței de aprovizionarea cu arme dintr-un singur centru logistic din Polonia, subliniază publicația ucraineană

Hub-ul militar din România va intra sub comanda NATO

Noul centru logistic din România va fi sub comanda directă a NATO, integrându-se în sistemul de coordonare a nevoilor operaționale (artilerie, apărare aeriană, război electronic) cu disponibilitatea fondurilor donatorilor.

Vorbind la sediul NSATU din orașul german Wiesbaden, Keller a declarat vineri că misiunea a canalizat aproximativ 220.000 de tone de ajutor militar către Kiev în 2025, adică aproximativ 9.000 de camioane, 1.800 de vagoane și 500 de avioane încărcate cu arme, muniție și alte materiale, potrivit Reuters.

„Nu este niciodată suficient. Dar cel puțin este suficient pentru a menține Ucraina în luptă”, a spus el.

„Ucraina este capabilă să mențină linia frontului, să apere spațiul aerian în măsura posibilului. Și asta ne arată că am avut un sprijin bun, dar, desigur, întotdeauna se poate mai mult.”

Generalul a spus că antiaeriana, artileria, minele antitanc, capacitățile de război electronic și armele de atac profund care pot lovi aerodromurile sau rafinăriile rusești mult dincolo de linia frontului sunt cele mai urgente nevoi ale Ucrainei.

Legea privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2026, semnată joi de Trump, a alocat 800 de milioane de dolari pentru Ucraina – 400 de milioane de dolari în fiecare din următorii doi ani – ca parte a Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei, prin care companii americane primesc bani pentru arme destinate armatei ucrainene.

SUA livrează arme Ucrainei și Europa plătește

Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Keller.

După preluarea mandatului de preşedinte al Statelor Unite, în ianuarie, Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar gratuit pentru Ucraina, adică donaţii, dar a continuat livrarea de arme şi muniţii în baza ajutorului deja aprobat de predecesorul său democrat Joe Biden, notează Agerpres.

Între timp, printr-o înţelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a găsit o modalitate care să-i convină pentru a continua susţinerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, dar prin care acest ajutor să fie suportat financiar de europeni.

Aşa a apărut iniţiativa PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”, prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene.

Întrebat de Reuters dacă a existat o scădere a livrărilor militare de când Trump a oprit donaţiile, generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), răspuns negativ. „Nu a existat nicio pauză (…) Pur şi simplu au continuat, iar Statele Unite nu aşteaptă plata înainte de a livra” echipamentele militare comandate şi plătite de europeni pentru Ucraina, aşadar, „de îndată ce este anunţat un pachet (PURL), începe fluxul de echipamente”, a explicat el.