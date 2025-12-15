Noul film al unui regizor premiat cu Oscar are unul dintre cele mai slabe debuturi din istoria Disney: „Este genul de film pe care studiourile aproape că nu îl mai fac”

Studioul de film al Disney traversează o perioadă cu suișuri și coborâșuri la box office. Pe de o parte, comedia dramatică cu temă politică „Ella McCay” a eșuat lamentabil la debutul în America de Nord. Pe de cealaltă parte noul său film de animație „Zootropolis 2” a revenit pe prima poziție a clasamentului, relatează Variety.

Ella McCay este scris și regizat de James L. Brooks, unul dintre cei doi creatori ai longevivului serial de satiră The Simpsons și cineastul din spatele filmului As Good As It Gets din 1997, care le-a adus lui Jack Nicholson și Helen Hunt Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, respectiv Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Brooks este la rândul său un câștigător al Premiului Oscar, mergând acasă cu statueta pentru cel mai bun regizor grație comediei sale dramatice sale Terms of Endearment din 1983, care a câștigat de asemenea Oscarul pentru cel mai bun film și cel pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Ella McCay a avut premiera în cinematografele nord-americane pe 12 decembrie, însă în România va fi lansat abia în data de 13 februarie 2026, potrivit Cinemagia.

Spectatorii sunt tot mai puțin interesați de astfel de filme

Analiștii se așteptau ca noul lungmetraj al lui Brooks să încaseze în jur de 4 milioane de dolari în weekendul său de debut, însă suma reală a fost aproape jumătate din atât: doar 2,1 milioane pe piața nord-americană, cea care dictează de cele mai multe ori succesul sau eșecul unui film.

Revista Variety „notează că nu este chiar un mister de ce vânzările de bilete au ratat ținta. Ella McCay este genul de film cu buget mediu pe care studiourile aproape că nu îl mai fac, pentru că publicul nu mai vine să le vadă”. Iar acesta – o dramă cu accente comice despre o tânără politiciană (jucată de Emma Mackey) care devine pe neașteptate guvernatoarea statului său – a fost respins categoric atât de critici (cu o rată a aprobării medie de 24% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes), cât și de spectatori (nota „B-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din cinematografe).

O consolare pentru șefii Disney este că noul film al lui Brooks a costat doar 35 de milioane de dolari, mult mai puțin decât cheltuie de obicei gigantul american al divertismentului pentru lansările sale cinematografice. Majoritatea filmelor studioului, inclusiv titlurile de franciză de la Marvel și Avatar, precum și lungmetrajele pentru întreaga familie, precum Inside Out 2 și Lilo & Stitch — au, de regulă, bugete de peste 200 de milioane de dolari.

Un regizor în căutarea gloriei pierdute

Ella McCay continuă parcursul dezastruos la box office al lui Brooks, după Spanglish din 2004 (cu încasări de 55 de milioane de dolari la un buget de 80 de milioane) și How Do You Know? din 2010 (48 de milioane de dolari la un buget de 120 de milioane).

Totuși, regizorul premiat cu Oscar ar putea pune totuși capăt acestei serii dezamăgitoare cu The Simpsons Movie, produs de Disney și 20th Century. Acesta va fi lansat însă în cinematografe abia în 2027.

„James L. Brooks a definit povestirea centrată pe personaje în anii ’80 și ’90, cu o serie de comedii dramatice premiate”, a declarat pentru Variety analistul David A. Gross de la Franchise Entertainment Research. „Astăzi, un astfel de material se găsește la televizor și chiar pe rețelele sociale, unde beneficiază de autenticitate”, a adăugat acesta.

Disney a dat o nouă lovitură cu un film de animație

Zootropolis 2, filmul de animație cu care Disney a înregistrat în schimb un nou succes răsunător, a revenit pe primul loc la box office cu încasări de încă 26,3 milioane de dolari în al treilea weekend de la debut. Reușita vine după ce weekendul trecut a cedat poziția de lider filmului de groază Five Nights at Freddy’s 2, de la studiourile Blumhouse și Universal.

Five Nights at Freddy’s 2 a coborât pe locul al doilea la box office-ul nord american, cu încasări de 19,5 milioane de dolari. Scăderea este una brutală, de 70%, față de debutul său impresionant de 64 de milioane de dolari. Chiar și așa, Five Nights at Freddy’s 2 a costat doar 36 de milioane de dolari și reprezintă un succes incontestabil pentru Blumhouse, având deja încasări de 95 de milioane de dolari pe piața internă și 173 de milioane de dolari la nivel global, după doar două weekenduri în cinematografe.

Wicked: For Good, continuarea filmului Wicked lansat anul trecut, s-a menținut pe locul al treilea, cu 8,5 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare, o scădere de 51% față de weekendul precedent. Până acum, musicalul cu buget mare al Universal a obținut 312 milioane de dolari pe piața internă și 467 de milioane de dolari la nivel global.