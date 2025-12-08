Un film lansat la sfârșitul lui noiembrie a încasat aproape un miliard de dolari și a urcat deja pe podiumul celor mai de succes producții ale Hollywood în 2025

Noul film de animație „Zootropolis 2” produs Disney, care a dominat box-office-ul de la lansarea sa la sfârșitul lunii noiembrie, a încasat alte 43 de milioane de dolari în al treilea său weekend de la premieră și este deja unul dintre cele mai mari succese ale anului, arată Variety.

Regizat de Jared Bush și Byron Howard, Zootropolis 2 („Zootopia 2”, în original) urmărește o polițistă iepure (a cărei voce e dată de actrița americană Ginnifer Goodwin) și un vulpoi escroc (Jason Bateman) în timp ce se reunesc pentru a urmări un nou și misterios locuitor reptilian (Ke Huy Quan).

Cu recenzii excelente și o primire entuziastă din partea publicului după premiera pe 26 noiembrie, filmul pentru întreaga familie a ajuns acum la încasări totale de 915,8 milioane de dolari la nivel mondial, dintre care doar 220,5 milioane în America de Nord, piața internă a Hollywood.

Situația e remarcabilă întrucât box office-ul nord-american e considerat unul de referință pentru piața de cinema, majoritatea filmelor produse de Hollywood încasând în jur de 50% din veniturile lor în America de Nord.

„Zootropolis 2”, al doilea film produs de Hollywood care va depăși încasări de un miliard de dolari în 2025

Însă noua producție lansată la 9 ani după primul film Zootropolis s-a dovedit un succes considerabil mai mare în afara SUA și unul major în China, piața uriașă pe care majoritatea filmelor produse de Hollywood nu obțin rezultate remarcabile. Zootropolis 2 a vândut în schimb bilete de peste 300 de milioane de dolari în țara asiatică.

Asta înseamnă că, la doar 3 săptămâni după lansare, noul lungmetraj a urcat deja pe a treia poziție în clasamentul celor mai de succes filme produse de Hollywood în 2025. Zootropolis 2 este devansat doar de Lilo & Stitch, o altă producție de animație a Disney (cu încasări de 1,03 miliarde de dolari), și filmul Minecraft lansat în această primăvară.

Revista Variety notează că Zootropolis 2 va depăși cu ușurință pragul de încasări de un miliard de dolari având în vedere că va mai fi difuzat în sălile de cinema săptămâni întregi.

Recordul absolut de încasări pentru 2025 este deținut însă de filmul chinezesc de animație Ne Zha 2, care a ajuns la uimitoarea cifră de 1,9 miliarde de dolari. Filmul a spulberat recordurile pentru box-office-ul din China și a fost lansat și în câteva piețe majore din afara țării. Cu toate acestea, Ne Zha 2 a obținut doar 1,2% din încasările sale în afara Chinei.

Un nou film a urcat în fruntea box office-ului global

În pofida încasărilor în continuare solide, Zootropolis 2 și-a pierdut weekendul acesta coroana la box office în fața unei lansări noi: filmul de groază Five Nights at Freddy’s 2.

Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail și Piper Rubio revin în această continuare, care îl urmărește pe un fost paznic de noapte al unei pizzerii, nevoit să se confrunte cu o serie de ucigași animatronici. Emma Tammi, care a regizat primul film, s-a aflat din nou în spatele camerei pentru această continuare.

Inspirat de o populară franciză de jocuri horror video cu același nume, lungmetrajul a cucerit cu ușurință primul loc în America de Nord după ce a debutat cu încasări de 63 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood. Suma a depășit estimările analiștilor, care se așteptau ca filmul să încaseze între 35 și 40 de milioane de dolari în weekendul premierei.

La nivel internațional, filmul a obținut alte 46 de milioane de dolari din 76 de piețe pentru un total global de 109 milioane de dolari. Five Nights at Freddy’s 2 a fost realizat cu un buget redus, de 36 de milioane de dolari, așa că va fi foarte profitabil pentru studioul Blumhouse care l-a produs și Universal care l-a distribuit în sălile de cinema.

Five Nights at Freddy’s 2 este de asemenea cea mai recentă adaptare a unui joc video care reușește să atragă publicul sălilor de cinema, alăturându-se unor titluri precum antemenționatul A Minecraft Movie și The Super Mario Bros. Movie.

„Aceste adaptări după jocuri video fac furori la box-office”, a declarat pentru Variety Jeff Bock, analist la firma de specialitate Exhibitor Relations. „Au captat atenția unei generații mai tinere de spectatori cum nu a reușit niciun alt gen”, consideră el.

FOTO articol: Vasilis Ververidis | Dreamstime.com.