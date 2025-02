Noul film „Captain America” a debutat puternic la box office, însă notele slabe provoacă îngrijorări

Noul film „Captain America: Brave New World” a avut un debut „eroic” la box office, cu încasări de 88,5 milioane de dolari, iar vânzările de bilete pe piața internă sunt estimate să ajungă la 100 de milioane de dolari până luni seara, când cetățenii SUA se bucură de o zi liberă la nivel federal, relatează revista Variety.

Încasările spectaculoase vin în pofida recenziilor nefavorabile și a notelor în general slabe din partea publicului, care nu au reușit să împiedice cea de-a 35-a producție din Universul Cinematic Marvel al Disney să depășească ușor previziunile analiștilor și să aibă cele mai mari încasări înregistrate de orice film lansat anul acesta, în weekendul de deschidere.

În afara pieței interne din America de Nord, Captain America: Brave New World a obținut încasări de 92,4 milioane de dolari, ajungând la un total global de 192,4 milioane de dolari până luni.

În acest „blockbuster” care a avut un buget de producție de 180 de milioane de dolari, Anthony Mackie preia mantia Căpitanului America de la Chris Evans, care a interpretat personajul în filmele Marvel timp de aproape un deceniu.

Regizat de Julius Onah (The Cloverfield Paradox), Captain America: Brave New World îl găsește pe Sam Wilson, interpretat de Mackie, în centrul unei catastrofe internaționale după alegerea lui Thaddeus Ross (Harrison Ford) ca președinte proaspăt ales al SUA.

Harrison Ford, numele mare din noul film „Captain America”

Pentru Ford, ajuns la vârsta de 82 de ani, filmul Marvel reprezintă prima aventurare a sa într-un lungmetraj cu supereroi. „Eu particip într-un nou rol al unei afaceri care, pentru mine cel puțin, produce unele experiențe bune pentru public. Îmi place asta”, a subliniat el într-un interviu acordat în octombrie anul trecut.

Actorul român Sebastian Stan are și el o apariție de tip cameo în Brave New World, în rolul lui Bucky Barnes, personajul pe care acesta îl interpretează de mai mulți ani în Universul Cinematografic Marvel.

Weekendul prelungit din SUA a fost unul aglomerat pentru cinematografele din țară, însă analiștii din industria cinematografică sunt mai curioși cu privire la rezistența pe termen lung a noului Captain America pe marile ecrane.

Filmele Marvel ale Disney tind să aibă lansări puternice, indiferent de recepția critică, însă producțiile recente ale francizei care au primit recenzii mixte sau dezastruoase, precum Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Eternals și The Marvels, s-au prăbușit rapid după debuturi pe primul loc la box office.

Brave New World are o rată a aprobării din partea criticilor de film de doar 51% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, una dintre cele mai mici din istoria Universului Cinematografic Marvel. În plus, a obținut calificativul „B-” în sondajele CinemaScore, unul dintre cele mai slabe din franciza cinematografică extinsă.

Operatorii de cinematografe au nevoie ca noul film să rămână o atracție la box office și în săptămânile următoare, deoarece în calendarul lansărilor nu există vreun alt lungmetraj cu pretenții la titlul de „blockbuster” destinat tuturor categoriilor de public până la noul film Albă ca Zăpada al Disney, programat să apară pe 21 martie.

Un noul film „Paddington in Peru” impresionează din nou

Noul Captain America nu a fost singura premieră din cinematografe în acest weekend. Paddington in Peru de la Sony, al treilea film despre ursulețul iubitor de marmeladă, a debutat pe locul al doilea cu încasări de 13 milioane de dolari în weekend și o estimare de 16 milioane de dolari pentru întreaga perioadă de patru zile libere în SUA.

Criticii și publicul au fost încântați de filmul de familie, care are un scor de 94% pe Rotten Tomatoes și un calificativ „A” pe CinemaScore.

Paddington, bazat pe seria de cărți pentru copii a autorului britanic Michael Bond, a avut întotdeauna un succes mult mai mare pe piețele internaționale, iar al treilea film nu face excepție. Această nouă producție, finanțată de StudioCanal cu 90 de milioane de dolari, a generat până acum 115 milioane de dolari la nivel internațional.

Totuși, trilogia mai are drum lung de parcurs pentru a egala reușitele anterioare – filmul original din 2014 a încasat 326 de milioane de dolari la nivel global, iar Paddington 2 din 2017 a încasat 290 de milioane de dolari la nivel mondial.

Pe de altă parte, filmul de groază sângeros Heart Eyes de la Sony a beneficiat de un impuls de Ziua Îndrăgostiților.

Acest film interzis minorilor, care urmărește un criminal mascat ce lovește în această sărbătoare romantică, s-a clasat pe locul al treilea cu 10 milioane de dolari în weekend și o estimare de 11,1 milioane de dolari până la finalul Zilei Președinților.

Încasările reprezintă o creștere impresionantă de 20% față de debutul său de 8,5 milioane de dolari, ridicând totalul la box office-ul intern la 22,6 milioane de dolari.

Compania Spyglass Media Group, producătorii seriei Scream, a finanțat filmul Heart Eyes cu un buget de 18 milioane de dolari, iar acesta pare că va avea un parcurs cinematografic profitabil pentru producătorii săi.