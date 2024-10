„Baliverne”: Harrison Ford explică de ce va juca la 82 de ani în primul său film cu supereroi

Harrison Ford nu este nicidecum un nume străin de filmele „blockbuster” de la Hollywood după ce a jucat rolurile lui Han Solo și Indiana Jones timp de decenii, iar acum vrea să își încerce norocul și într-un lungmetraj cu supereroi din Universul Cinematografic Marvel (MCU), relatează revista Variety.

Mai exact, actorul american în vârstă de 82 de ani a acceptat să joace în filmul Captain America: Brave New World. El va interpreta rolul lui Thaddeus „Thunderbolt” Ross, un general de armată jucat anterior în filmele MCU de Sam Elliott și William Hurt. Hurt a fost actorul titular al rolului până la moartea sa, în martie 2022.

„Thunderbolt” Ross este un antagonist ce provine din benzile desenate care se învârt în jurul lui Hulk. El este șeful proiectului de a dezvolta o bombă cu raze gamma care a provocat transformarea lui Bruce Banner în mutantul umanoid cu superforță adus apoi pe marele ecran în mai multe filme produse de Studioul Marvel.

Vestea că Ford va juca în viitorul lungmetraj Captain America e cunoscută de ceva timp, însă actorul a vorbit acum pe larg despre acest rol, într-un interviu acordat revistei GQ. Printre altele, el a spus că ar fi „caraghios” să evite Marvel când această franciză cinematografică a demonstrat de-a lungul anilor că atrage spectatorii în cinematografe.

„Adică, vreau să spun că acesta este Universul Marvel și eu sunt aici doar într-o ședere de weekend. Sunt un marinar nou în acest oraș. Înțeleg atracția altor tipuri de filme decât cele pe care le-am făcut în anii ’80 și ’90”, a spus actorul.

Harrison Ford spune că și filmele apreciate de public se schimbă odată cu timpul

„Lucrurile se schimbă și se transformă pe parcurs. Suntem caraghioși dacă stăm degeaba și regretăm schimbările și nu participăm la ele. Eu particip într-un nou rol al unei afaceri care, pentru mine cel puțin, produce unele experiențe bune pentru public. Îmi place asta”, a subliniat el.

Cei de la GQ l-au întrebat și despre afirmațiile făcute în ultimii ani de regizori aclamați precum Quentin Tarantino, care consideră că filmele cu supereroi au contribuit la „moartea” cinematografiei clasice și a vedetei de cinema.

„Oh, cred că sunt baliverne”, a răspuns Harrison Ford.

„Nu cred că întrebarea este dacă mai există sau nu vedete de cinema. Actori minunați apar în fiecare zi. Dacă devin sau nu vedete de cinema e irelevant. Dacă filmele au nevoie de vedete, atunci le vor găsi. N-am înțeles niciodată ce naiba înseamnă să fii o vedetă de cinema. Eu sunt un actor. Spun povești. Fac parte dintr-un grup de persoane care lucrează împreună, colaborează să spună povești. Eu sunt un narator de povești asistent. Asta sunt”, a insistat actorul american.

Legendarul actor trece de la Indiana Jones la franciza Marvel

Pe lângă faptul că va fi prima sa aventurare în universul filmelor cu supereroi, rolul din viitorul lungmetraj Marvel va marca totodată prima apariție a lui Harrison Ford pe marele ecran după cea din Indiana Jones and the Dial of Destiny, titlul final al francizei în care actorul l-a interpretat pe arheologul temerar.

În pofida așteptărilor mari pentru ultimul Indiana Jones, filmul s-a dovedit un eșec la box office, la fel ca multe dintre lungmetrajele Marvel lansate în ultimii doi ani.

Însă franciza este din nou pe cai mari după succesul uriaș de care s-a bucurat noul său film Deadpool & Wolverine. Cu încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, noul film cu Ryan Reynolds și Hugh Jackman este pe poziția a doua în clasamentul lungmetrajelor cu cele mai mari încasări în 2024, în spatele doar a lungmetrajului de animație Inside Out 2 (aproape 1,7 miliarde).

Cele două filme produse de studiouri aflate în portofoliul Disney sunt de asemenea singurele care au depășit în 2024 pragul de încasări de un miliard de dolari.

Studioul Marvel intenționează să lanseze filmul Captain America: Brave New World în data de 14 februarie a anului viitor. Dacă nu se schimbă nimic până atunci, lungmetrajul va avea premiera în cinematografele din România concomitent cu cea din SUA.