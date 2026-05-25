Noul film Star Wars este pe primul loc în box-office, dar are cel mai slab debut din era Disney

Primul loc ocupat în cinematografe nu a salvat „The Mandalorian și Grogu” de la cel mai slab debut la box-office dintre toate filmele „Star Wars” din era Disney, după ce a încasat 165 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, potrivit The Guardian.

Filmul cu Pedro Pascal în rolul principal, alături de „Baby Yoda”, a fost departe de a fi impresionant la lansare, nereușind să depășească încasările din primul weekend ale filmului „Solo”, care s-a dovedit a fi un eșec în 2018.

Pe piața internă (America de Nord și Canada), filmul a încasat 102 milioane de dolari în timpul weekendului de patru zile de Memorial Day din SUA, sumă care a completat totalul global de 165 de milioane. În România, filmul a avut avanpremiera pe 20 mai și a intrat oficial în cinematografe pe 22 mai 2026.

Rezultatul modest de la debutul acestui film este un posibil semn al oboselii crescânde față de universul Star Wars, scrie The Guardian.

„The Mandalorian și Grogu” este primul film din seria Star Wars lansat în cinematografe după „The Rise of Skywalker” din 2019, moment în care conducerea Disney a decis să suspende lansarea de noi filme Star Wars, ajungând la concluzia că au scos prea multe filme într-un ritm prea rapid.

Publicațiile de specialitate din Hollywood au raportat că Disney consideră că filmul se va menține la box-office în weekendurile următoare datorită scorurilor pozitive obținute de la public, în ciuda reacțiilor moderate ale criticilor.

The Hollywood Reporter a afirmat că Disney speră ca filmul să atragă spectatorii către alte produse Disney, precum produsele promoționale, parcurile tematice și Disney+; The Mandalorian este cea mai vizionată serie originală de pe Disney+, iar peste 13 milioane de jucării Grogu au fost vândute de la debutul serialului în 2019.

Star Wars a debutat în 1977 și este una dintre cele mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile, cu vânzări globale de bilete de peste 10 miliarde de dolari.

Disney a cumpărat franciza de la creatorul George Lucas în 2012. Compania s-a concentrat pe lansarea de seriale Star Wars pe Disney+, unde The Mandalorian și Andor au câștigat atât aprecierea criticilor, cât și audiențe mari. Cu toate acestea, seriale precum The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi și The Acolyte nu au reușit să aibă un impact semnificativ.

Următorul film Star Wars, Star Wars: Starfighter, care îl va avea în rol principal pe Ryan Gosling, este programat să apară în cinematografe în mai 2027.