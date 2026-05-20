„Războiul stelelor” se întoarce azi în cinematografe cu un film nou, bazat pe un serial îndrăgit. Numele surpriză din distribuție

„Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, noul film al îndrăgitei francize cinematografice create de George Lucas, poate fi văzut în avanpremieră de miercuri, 20 mai, în săli de cinema din România.

La fel ca pentru aproape toate filmele produse de Hollywood, premiera generală pentru noul „Star Wars” va avea loc vineri. Însă „The Mandalorian and Grogu” poate fi văzut încă de miercuri în săli de cinema din întreaga țară în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Atmos. Lanțul de cinematografe Cinema City îl difuzează în avanpremieră în majoritatea locațiilor sale.

Filmul este considerat unul dintre cele mai așteptate ale anului, atât datorită popularității francizei „Star Wars” în general, cât și datorită succesului de care s-a bucurat serialul „The Mandalorian” pe platforma de streaming Disney+.

În așteptarea noului film, mai multe producții „Star Wars” au urcat din nou în clasamentul celor mai urmărite filme și seriale ale Disney+.

Datele FlixPatrol, un site care monitorizează în timp real popularitatea diverselor producții disponibile pe marile platforme de streaming, arată că „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”, film lansat în 1999, și „Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith”, din 2005, ocupă printre primele poziții în clasamentul celor mai urmărite 10 filme de pe Disney+.

Despre ce este „The Mandalorian and Grogu”, noul film „Star Wars”

USA Today notează că trailerele lansate de Disney pentru noul film al francizei pe care a cumpărat-o de la George Lucas în 2012 sunt intenționat vagi în ceea ce privește povestea, și că arată doar faptul că este vorba despre o nouă călătorie plină de pericole pentru vânătorul de recompense Din Djarin (jucat de Pedro Pascal), mai cunoscut drept „Mandalorianul”, și pentru protejatul său cu ochi mari, Grogu, alintat de fani „Baby Yoda”.

Premisa filmului este destul de simplă și nu necesită cunoștințe anterioare despre serialul TV. Pe scurt, acțiunea are loc după căderea Imperiului Galactic din „Return of the Jedi”, în timp ce Noua Republică încearcă să mențină pacea, chiar dacă lorzi ai războiului și gangsteri fac ravagii în galaxie.

Noua Republică îl recrutează pe Din Djarin pentru a-l salva pe tânărul slug Rotta the Hutt (cu vocea lui Jeremy Allen White, protagonistul apreciatului serial „The Bear”), care a fost capturat și aruncat într-o lume interlopă sordidă în care este obligat să lupte în confruntări de tip gladiator împotriva unor monștri feroce.

Marele antagonist al filmului nu este dezvăluit decât mai târziu în cursul său. „În general însă, fiți atenți la mafioți galactici și vânători de recompense rivali care au pus un preț pe capul lui Din Djarin”, scrie USA Today.

Sigourney Weaver joacă alături de Pedro Pascal în noul film „Star Wars”

Unul dintre lucrurile care au atras atenția privind noul lungmetraj este numele care i s-a alăturat lui Pedro Pascal într-un rol principal. După ce a jucat rolul lui Kiri / Dr. Grace Augustine în ultimele două filme „Avatar” ale lui James Cameron, Sigourney Weaver își face acum debutul în universul „Star Wars”.

Ea joacă rolul colonelului Ward, un pilot care îi transmite ordine Mandalorianului, și a povestit că nu văzuse serialul despre acesta și Grogu înainte să fie contactată pentru a juca în filmul despre cei doi. Vorbind la ediția de anul trecut a Comic-Con, ea a povestit că Jon Favreau, creatorul serialului „The Mandalorian”, a luat legătura cu ea și i-a sugerat să se uite rapid la el pentru a-și face o idee despre acesta.

„Am fost, desigur, uimită de el și m-am îndrăgostit de el, de Pedro [Pascal] și de Grogu”, a spus Weaver, citată de revista People.

„De asemenea, îmi place modul în care universul ‘Star Wars’ – nu încearcă să facă fiecare film să depindă de întregul bagaj de filme anterioare. Acum sunt povești individuale plasate în același univers”, a adăugat actrița în vârstă de 76 de ani.

Weaver a mai împărtășit că „The Mandalorian and Grogu” este plasat în „cercul exterior” al galaxiei foarte, foarte îndepărtate, și că povestea sa urmează evenimentelor din sezonul 3 al serialului de pe Disney+.

Sigourney Weaver, Pedro Pascal, Jon Favreau și Dave Filoni, cu „Baby Yoda”, FOTO: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Noul film „Star Wars” e creat de numele din spatele serialului „The Mandalorin”

„The Mandalorian and Grogu” este regizat de Favreau, care a scris scenariul alături de Dave Filoni, partenerul său creativ pentru serialul despre Mandalorian și Grogu.

„Să am ocazia să prezint acest [film] într-un cinematograf, nu doar oamenilor care au iubit dintotdeauna ‘Star Wars’, ci și să introduc o nouă generație în ‘Star Wars’, să știi că vrei să ajungi la oameni și să-i faci la fel de entuziasmați de ‘Star Wars’ cum ești tu și să îi faci să simtă ceea ce am simțit eu prima dată când l-am văzut… cred că asta este o responsabilitate”, a declarat Favreau într-un interviu acordat luna trecută site-ului starwars.com.

„Și ne-am gândit foarte mult la acest lucru, pentru că lucrăm împreună de foarte mult timp. Vrem să creăm o experiență care să nu depindă de faptul că cineva iubește deja ‘Star Wars’, ci să le ofere o ocazie să se îndrăgostească de el așa cum am făcut-o noi”, a mai spus el, referindu-se la colaborarea cu Filoni.

Descrierea oficială a filmului publicată de Disney afirmă că:

„Imperiul cel rău a căzut, iar lorzii războiului imperiali sunt încă răspândiți prin galaxie. În timp ce tânăra Republică Nouă lucrează pentru a proteja tot ceea ce Rebeliunea a luptat să obțină, aceștia au solicitat ajutorul legendarului vânător de recompense mandalorian Din Djarin și al tânărului său ucenic Grogu”.