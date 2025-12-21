Noul primar general se întâlnește duminică cu premierul și ministrul de finanțe / Ciucu a spus de câți bani are nevoie Bucureștiul „doar ca să plătim datoriile şi să funcţionăm”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti, informează PMB, citată de Agerpres.

Cei trei sunt toți liberali, premierul Bolojan fiind președintel ale PNL iar Ciucu unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai partidului.

Întâlnirea vine după ce Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că bugetul Bucureştiului este prost construit atât structural, cât şi instituţional şi a adăugat că sunt necesare reforme structurale, precum şi punerea treptată în practică a referendumului iniţiat de Nicuşor Dan.

„Care ar trebui să fie suma minimă, doar ca să plătim datoriile şi să funcţionăm în anul viitor – suma este de 8,5 miliarde de lei. Dacă este să ne gândim la datorii, plus lucruri care trebuie să se întâmple, salarii, datoria publică, subvenţia aşa cum este calculată astăzi, fără niciun fel de altă măsură pentru anul viitor, este de 1,3 miliarde la termoficare şi de 1,5 miliarde la transport. Mai avem iluminat public, mai avem sănătatea, cele 19 spitale pe care le avem, şi aparat propriu şi instituţii subordonate, încă 1,5 miliarde. Deci, cam aşa ar trebui să arate bugetul pe anul viitor. Este practic imposibil să vorbim că putem să echilibrăm bugetul anul viitor”, a spus Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Primăria Capitalei.

El a precizat că, din analiza făcută asupra structurii cheltuielilor de dezvoltare şi de funcţionare la nivelul PMB, către funcţionare merg undeva la 8 miliarde de lei, iar către dezvoltare sub 1 miliard de lei, pe când sectoarele au undeva „de trei ori şi mai bine, mai mulţi bani pentru dezvoltare”.

Noul primar general a subliniat că PMB are nevoie de un suport financiar inclusiv până la finele acestui an şi pe parcurs, la începutul anului viitor, când se va creiona Legea bugetului.

În acest sens, el a anunţat că duminică va avea o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta aceste aspecte.

„Este o minune” că Nicușor Dan a ținut Primăria pe linia de plutire

„Vreau să spun, din capul locului, că domnul preşedinte Nicuşor Dan a avut şi are dreptate în ceea ce priveşte problema structurală a bugetului municipiului Bucureşti (…) Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, a afirmat Ciprian Ciucu la începutul primei sale conferinţe de presă ca primar general.

El a subliniat că nu vrea să vorbească despre „greaua moştenire” ci despre „cum s-a ajuns” în această situaţie .

Ciucu a prezentat cheltuielile făcute de Primăria Capitalei în primele 11 luni ale acestui an, arătând că aproximativ 53% din banii primăriei s-au cheltuit pentru termoficare, transporturi, 9% către plăţi pentru asistenţă socială. El a adăugat că primăria are, de asemenea „multe, multe datorii”.

„Se observă că această primărie nu este agenţie de dezvoltare, în care primarul nu are o flexibilitate foarte mare să gândească proiecte şi politici, ci doar să ia bani de la Guvern, de unde-i vin, să facă plăţi mai departe. Asta este ce poate să facă orice primar general astăzi, că sunt eu, că este altcineva, altceva nu are de făcut decât să dea bani mai departe”, a afirmat Ciprian Ciucu.