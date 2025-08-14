Noul rol pe care îl vrea România în cazul grupului operativ cu Bulgaria și Turcia. „Marea Neagră va continua să fie un teren de luptă pentru Rusia”

România, Bulgaria și Turcia ar trebui să extindă grupul operativ comun pentru combaterea minelor din Marea Neagră astfel încât acesta să includă patrule pentru protejarea instalațiilor din sectorul energiei și a rutelor de comerț de un potențial atac al Rusiei, a declarat ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru Reuters.

Marea Neagră, în special apele teritoriale ucrainene, a fost un teatru de război crucial în contextul invaziei lansate de Rusia în februarie 2022, iar minele marine plutitoare au reprezentat o amenințare pentru transporturile de cereale și petrol, fiind lovite mai multe nave comerciale.

România, Bulgaria și Turcia, care împart Marea Neagră cu Ucraina, Rusia și Georgia, au format grupul operativ de deminare în 2024.

„Acest proiect va trebui extins către un proiect de patrulare în următorii ani. Vom discuta despre asta cu aliații noștri în viitorul apropiat”, a spus Ionuț Moșteanu.

„Marea Neagră… va continua să fie un teren de luptă pentru Rusia. Trebuie să descurajăm (Rusia) și să ne protejăm interesele, care sunt infrastructura energetică, comerțul maritim și libertatea de navigație. Acestea sunt obiectivele noastre și vor fi protejate”, a continuat ministrul Apărării.

Încercări „aproape zilnice” de bruiare a semnalelor GPS la Marea Neagră

România și Ucraina împart o frontieră terestră de 650 de kilometri, iar pe parcursul războiului au căzut fragmente de drone rusești pe teritoriul țării noastre în mai multe rânduri. În ceea ce privește Marea Neagră, ministrul Moșteanu a vorbit despre încercări „aproape zilnice” de bruiare a semnalelor GPS, spunând că în spatele lor probabil se află Rusia. Moscova neagă constant astfel de acuzații.

Reuters mai notează că România va deveni cel mai mare producător de gaze al Uniunii Europene și un exportator net începând din 2027, odată ce un mare proiect offshore de gaze din Marea Neagră va fi finalizat.

România a decis să cumpere pentru Forțele Navale o navă de tip corvetă ușoară din Turcia aproape nouă, intrată în serviciul forțelor turce la finalul anului 2024, însă Ministerul Apărării se așteaptă ca planurile de achiziționare a mai multor corvete să dureze ani de zile.

„Toată lumea așteaptă un armistițiu”

Moșteanu a mai spus că România, despre care Reuters menționează că încearcă în prezent să micșoreze cel mai mare deficit bugetar din UE pentru a evita o retrogradare de rating și a debloca fonduri de la Bruxelles, probabil nu va contribui la noul mecanism de finanțare „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL) al NATO.

România a donat Ucrainei o baterie de apărare antiaeriană Patriot. De asemenea, antrenează piloți ucraineni pentru avioanele de vânătoare și a făcut posibilă exportarea a circa 30 de milioane de tone metrice de cereale prin Portul Constanța.

Întrebat despre summitul pe care îl vor avea vineri în Alaska președinții Statelor Unite și Rusiei, Ionuț Moșteanu a spus că speră că întâlnirea va duce la un armistițiu.

„Toată lumea așteaptă un armistițiu și apoi să fie negociată o pace justă și durabilă, cu garanții de securitate pentru Ucraina”, a conchis ministrul român al Apărării.