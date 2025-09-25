Noul șef al Vămilor a numit o angajată implicată într-un dosar de evaziune pe postul de director de cabinet

Imagine de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret din judetul Suceava. Sursă foto: Agerpres

Irina Tănase, care conducea Serviciul Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor când a fost inculpată în 2016 în dosarul Murfatlar, a fost numită din nou în instituție de noul președinte al Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, potrivit G4Media.

Potrivit unui document consultat de publicația citată, Tănase a fost numită în funcția de director de cabinet luni, 22 septembrie.

Șeful Vămilor, la rândul său, a fost pus în funcție recent de premierul Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, liberalul Alexandru Nazare.

Până de curând, Tănase a avut funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București.

Numele ei era vehiculat pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă Tănase nu a reușit să treacă de verificările făcute de Executiv, potrivit informațiile G4Media.

Irina Tănase a fost inculpată în 2016 într-un dosar de evaziune fiscală intrumentat de Direcția Națională Anticorupție, cunoscut ca „Dosarul Murfatlar”. Procurorii anticorupție bănuiau că o pagubă de 600 de milioane de lei la bugetul de stat făcută de firme din jurul Murfatlar România SA.

Vameșa a fost reținută de DNA, alături de funcționari ANAF și oameni de afaceri, apoi i s-a dat arest la domiciliu.

Potrivit procurorilor, Tănase nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în mod repetat, prin a nu emite decizia de suspendare a autorizației a unui depozit deținut de o firmă despre care știa că „înregistra accize restante cu mai mult de 5 zile față de termenul legal de plată, astfel încât a permis societății menționate să funcționeze în continuare și să acumuleze accize restante, producând o pagubă de 19.108.843 lei bugetului general consolidat”. În 2023, ea a scăpat de dosar prin prescierea faptelor.