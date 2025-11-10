Noul serial al creatorilor „Game of Thrones” a intrat pe Netflix și spune povestea reală a omului care a ajuns președintele SUA fără să vrea

Netflix a lansat zilele trecute noul serial Death by Lightning, o dramă istorică bazată pe fapte reale, sub semnătura lui Mike Makowsky și produs de David Benioff și D.B. Weiss, cunoscuți pentru Game of Thrones. Noul serial urmărește evenimentele care au precedat încheierea bruscă a mandatului președintelui american James A. Garfield, iar recenziile par pe măsura poveștii.

„Scenariștii de la Hollywood folosesc prea des expresia „mai ciudat decât ficțiunea”, dar Lightning este unul dintre acele rare seriale care dezvăluie adevărul absurd și straniu”, scrie USA Today despre povestea reală a modului în care Garfield, al 20-lea președinte al SUA, a ajuns la putere și cum agenda sa reformistă a fost oprită violent după doar câteva luni, în 1881.

Evenimentele reale din Death by Lightning, tradus de Netflix în limba română drept „Moarte fulgerătoare”, se bazează pe cartea din 2011 Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President (Destinul Republicii: O poveste a nebuniei, medicinei și uciderii unui președinte) a scriitoarei și jurnalistei americane Candice Millard. La momentul publicării, cartea a fost foarte bine primită și a ajuns în cele din urmă un bestseller național în Statele Unite. De asemenea, a câștigat în 2012 Premiul Edgar pentru cea mai bună carte de non-ficțiune criminalistică.

Netflix a adaptat cartea într-o miniserie în 4 episoade în care rolul președintelui Garfield este jucat de un Michael Shannon direct și tranșant, în timp ce celălalt rol principal, cel al aspirantului politic delirant Charles Guiteau, este interpretat de Matthew Macfadyen – cunoscut pentru rolul lui Tom Wambsgans din apreciatul serial Succesion de pe HBO.

Distribuția include nume cunoscute ale televiziunii americane, precum Nick Offerman, Shea Whigham, Betty Gilpin și Bradley Whitford. Offerman, celebru după ce a interpretat timp de mai multe sezoane rolul lui Ron Swanson în serialul Parks and Rec, e de data aceasta Chester A. Arthur, un combinator politic republican care e ales ca vicepreședinte al lui Garfield.

În mod asemănător cu cartea pe care se bazează, seria Netflix a fost în general apreciată, având o rată a aprobării din partea criticilor de film de 88% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, în timp ce pe Metacritic, care calculează o medie ponderată, are un scor de de 81 / 100.

Noul serial Netflix prezintă unul dintre cele mai neobișnuite momente din istoria SUA

Revista Slate notează că serialul îl prezintă pe Garfield ca pe un fel de Cincinnatus din Midwest-ul american, o referință la generalul roman care a renunțat la funcția de dictator imediat ce starea de urgență a luat sfârșit și s-a retras la ferma sa. Peste un mileniu și jumătate mai târziu, admiratori americani ai generalului roman au botezat după acesta un oraș din statul natal al lui Garfield (Ohio): Cincinnati.

În ciuda reținerilor soției sale, Garfield este atras la Convenția Națională Republicană din 1880 pentru a nominaliza un alt politician din statul său, senatorul John Sherman, la funcția de președinte. La fel ca în prezent, partidele americane își nominalizau candidatul la președinție în urma unor alegeri interne, deși regulile au cunoscut unele modificări de-a lungul anilor.

Convenția republicană de atunci a fost profund divizată între două facțiuni care se detestau reciproc. De-o parte se aflau așa-zișii „stalwarzi”, numiți astfel pentru susținerea sistemului de „recompense” care acorda funcții guvernamentale bine plătite ca răsplată pentru loialitatea față de partid. De cealaltă parte era facțiunea reformistă, din care făceau parte Sherman și Garfield, care își dorea reformarea serviciului public și ca numirile să se facă pe criterii de merit.

Prezentându-și susținerea pentru Sherman, un comandant în timpul Războiului Civil american, Garfield a ținut un discurs înflăcărat despre necesitatea ca Partidul Republican să revină la principiile lui Lincoln, președintele care a mers la război împotriva Sudului pentru a obține abolirea sclaviei.

Vot după vot, convenția a rămas blocată, niciunul dintre candidații propuși neavând suficiente voturi pentru a obține nominalizarea. La al 28-lea vot, se aude o singură voce care îl votează pe Garfield. El îi spune rapid celui celui care l-a nominalizat că nu dorește sprijinul său. Cu toate acestea, tot mai mulți delegați trec de partea lui, iar la al 38-lea tur de scrutin este nominalizat, spre profunda sa jenă, datorită manevrelor senatorului republican James G. Blaine.

Fotografii-portret făcute lui Garfield în perioada în care a luptat în Războiul Civil American, FOTO: nsf / Alamy / Profimedia Images

Cât de reală e povestea prezentată în serialul Netflix?

Deși producătorii miniseriei de 4 episoade și-au luat anumite libertăți creative în dramatizarea evenimentelor, premisa sa centrală – că Garfield nu a dorit funcția de președinte – este adevărată, potrivit Slate și a altor publicații americane care au scris despre subiect după lansarea Death by Lightning pe Netflix în data de 6 noiembrie.

Potrivit relatărilor vremii, când a aflat de la un prieten că se intenționează introducerea lui ca posibil candidat la prezidențiale, a exclamat: „Dumnezeule… știu, știu! Și o să mă distrugă!”. Cu un an înainte de convenție, notase în jurnalul său că „febra prezidențială” este un „rău” care îl nimicește pe cel ce o posedă.

De altfel, Garfield a refuzat să facă o campanie activă pentru alegerile prezidențiale, limitându-se la discuta de pe veranda fermei sale din Ohio alegătorilor care veneau în vizită.

Slate amintește touși că Garfield nu era un nepriceput sau naiv în ale politicii. În timpul Războiului Civil el devenise cel mai tânăr general de brigadă al Americii, iar o acțiune curajoasă prin liniile inamice i-a adus promovarea la gradul de general-maior.

A fost ales în Congresul Statelor Unite din partea statului Ohio fără să fi făcut campanie, fiind convins chiar de președintele Lincoln să-și dea demisia din armată și să candideze ca republican. A fost reales timp de 18 ani și a devenit liderul minorității republicane din Camera Reprezentanților, în timpul președinției lui Rutherford B. Hayes (1887-1881).

Avea, fără îndoială, ambiții politice, doar că nu unele legate de funcția de președinte.

Death by Lightning marchează al doilea serial realizat de David Benioff și D.B. Weiss pentru Netflix, după drama sci-fi Problema celor 3 corpuri, apărută anul trecut. Presa specializată în industria cinematografică scria pe surse încă din aprilie 2019, cu o lună înainte de difuzarea ultimului episod al Game of Thrones pe HBO, că Benioff și Weiss urmează să plece la Netflix într-un „transfer” pentru care li s-ar fi oferit la semnătură o sumă uriașă: 200 de milioane de dolari.