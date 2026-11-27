Președintele rus Vladimir Putin a participat vineri la o ceremonie care a marcat predarea oficială a submarinului Perm către forțele navale ale țării, potrivit AFP și TASS.

În cadrul ceremoniei desfășurate la șantierul naval Sevmaș din orașul Severodvinsk, din nord-vestul Rusiei, Putin a susținut că în flota țării vor intra alte cinci submarine până în 2030.

„Rusia este una dintre puținele țări din lume capabile să construiască submarine nucleare puternice de acest tip, arme cu rază de acțiune și importanță globală”, a declarat el, la ceremonia de ridicare a pavilionului.

„O componentă vitală a Marinei militare ruse”

Potrivit președintelui rus, forțele navale vor primi alte cinci submarine până în 2030, printre care trei din clasa Yasen-M, aceeași clasă din care face parte și submarinul Perm.

„Submarinele multifuncționale din clasa Yasen-M corespund atât cerințelor actuale, cât și celor viitoare. Ele reprezintă o componentă vitală a Marinei militare ruse. Sunt capabile să își îndeplinească cu succes misiunile în orice regiune a Oceanului Planetar, operând în mod stealth și utilizând toate tipurile de rachete de croazieră lansate de pe mare, precum și rachetele hipersonice Zirkon – care au demonstrat atât o putere de lovire imensă, cât și o precizie înaltă”, a subliniat el.

Vladimir Putin a promis „resurse financiare importante” pentru forțele navale, după ce parlamentul a aprobat vineri un buget care prevede creșterea cheltuielilor pentru apărare cu o treime în 2027, până la 200 de miliarde de dolari, potrivit EFE.