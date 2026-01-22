„Poliția patrulează acum prin comună. Părinții se tem să-și mai trimită copiii la școală”. Localitatea Cenei din Timiș, în șoc după uciderea unui copil de 15 ani

Întreaga comunitate din Cenei, judeţul Timiş, este în stare de șoc, după cazul băiatului de 15 ani care a fost ucis de doi prieteni, unul de aceeaşi vârstă şi altul de 13 ani, care nu răspunde penal. Părinții se tem să-și mai ducă copiii la școală, acuzând că elevul de 13 ani este liber, iar conducerea școlii nu poate să-i interzică prezența în instituție, a declarat primarul comunei pentru News.ro.

Trei adolescenți, doi de 15 ani și unul de 13, sunt principalii suspecți în cazul crimei din Cenei. Unul dintre minorii de 15 ani este acuzat că l-a ucis, împreună cu minorul de 13 ani, pe prietenul lor. Cei doi l-au chemat apoi pe cel de-al doilea suspect de 15 ani să-i ajute să ascundă cadavrul.

Cei doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi, în timp ce copilul de 13 ani a fost lăsat liber.

„Noi suntem încă în stare de şoc toată lumea şi încercăm să luăm acum nişte măsuri deoarece celui mic (n.red. – cel de 13 ani, care nu răspunde penal) i-au dat drumul şi nu ştim ce să facem acum, întrucât copiii nu vor să meargă la şcoală, părinţii sunt panicaţi şi trebuie să-l scoatem cumva din comunitate”, a declarat, joi, pentru News.ro, primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin.

Măsurile luate la Cenei

Primarul a precizat că în localitate sunt, în total, 254 de copii care merg la şcoală şi că în comună există o stare de „tensiune” din cauza evenimentului, motiv pentru care a dispus anumite măsuri de siguranţă.

„Acum am organizat un comitet de siguranţă şi trebuie să vină şi o echipă de la DGSPC, Siguranţa şcolară, de la poliţie, să vedem ce facem, pentru că noi trebuie să intrăm în normalitate cu copiii, să vină la şcoală, părinţilor să nu le mai fie frică să îşi ducă la şcoală copiii. Directoarea e panicată de faptul că elevul poate să vină la şcoală, ea n-are niciun temei legal să îl scoată afară”, a subliniat primarul.

Acesta a adăugat că a fost trimisă o maşină de Poliţie care să supravegheze în permanenţă zona şcolii.

„Avem echipaje care patrulează prin comună şi va sta în permanenţă o maşină de poliţie la şcoală să supravegheze toată zona aceea”, a afirmat primarul.

Întrebat dacă la acest moment copilul de 13 ani, care nu răspunde penal, conform legii, nu ar trebui monitorizat de Direcţia de Protecţie a Copilului, primarul a afirmat că, în opinia sa, ar trebui ca această instituție să se autosesizeze „cumva”, deoarece „mama nu a avut grijă de el”.

„Noi am luat în calcul să facem o plângere penală împotriva mamei că nu a avut grijă de el şi nu i-a acordat supraveghere”, a precizat edilul din Cenei.

„Școala a încercat să-i despartă”

Potrivit primarului, copilul de 13 ani este elev în clasa a V-a, după ce a rămas de două ori repetent, o dată pentru că i-a fost scăzută media la purtare, iar cel de 15 ani a rămas repetent de trei ori, fiind trimis la o şcoală cu nevoi speciale de la Timişoara.

Întrebat dacă anterior reprezentanţii şcolii au făcut ceva ca să prevină vreun incident, primarul a spus că cei trei se întâlneau în afara orelor de curs.

„Şcoala tocmai aia a făcut, i-a separat, i-a lăsat repetenţi să-i despartă cumva. Dar ei nu mergeau la şcoală şi erau tot prin comună. Şi atunci, cel mic (n.red. cel de 13 ani) tot ieşea afară din şcoală şi se întâlnea cu ceilalţi. Victima (în vârstă de 15 ani) era în clasa a VIII-a şi fusese în aceeaşi clasă cu cel de 15 ani (n. red. în prezent, reţinut)”, a explicat primarul.

În opinia acestuia, copiii sunt influenţaţi negativ şi de tot ceea ce văd „la televizor, pe telefoane, în jocuri video care sunt „doar brutale”, cu tot felul de crime şi altfel de agresiuni.

Filmul crimei din Cenei

Crima din Cenei, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat într-o grădină, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Doi dintre adolescenții suspectați de crimă, de 15 ani, au fost reținuți, iar un alt minor de 13 ani, care nu răspunde penal, a fost dus la evaluare psihiatrică.

Crima a fost premeditată, gândită de acum o lună, potrivit procurorilor.

Potrivit News.ro, băiatul de 13 ani care a participat la crimă le-a mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe băiat pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că băiatul i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit.

Luni seara, ei l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire.

Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea adolescent să-i ajute să scape de cadavru.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit procurorilor, cei trei minori au incendiat trupul copilului şi apoi l-au îngropat în spatele unei grădini.

„Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, au transmis procurorii.