„Nu, cu siguranţă nu arăt ca un înger”: Giorgia Meloni glumește după ce chipul ei a apărut pe o frescă dintr-o biserică din Roma

Ministerul Culturii și Dieceza de Roma investighează restaurarea unui heruvim din Bazilica San Lorenzo in Lucina, după ce imagini cu îngerașul care seamănă izbitor cu premierul Giorgia Meloni au devenit virale în presa italiană, potrivit EuroNews.com.

Controversa a izbucnit după ce publicația La Repubblica a semnalat că, în urma lucrărilor de restaurare din Bazilica San Lorenzo in Lucina, situată în centrul Romei, heruvimul de lângă altarul principal a preluat trăsăturile premierului italian. „Înainte de restaurare, era un înger obișnuit. Astăzi, este chipul celei mai puternice femei din țară”, a transmis cotidianul italian.

Această situație neașteptată a adus bazilica – deja cunoscută ca una dintre cele mai vechi biserici din capitala Italei – în centrul atenției generale. Vizitatorii s-au înghesuit să facă fotografii îngerului situat într-o capelă laterală, uneori chiar perturbând slujbele religioase pentru a surprinde detaliile operei.

În timp ce unii politicieni au criticat dur rezultatul renovării, Giorgia Meloni a tratat chestiunea cu autoironie pe rețelele de socializare. „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, a scris ea într-o postare pe Instagram, însoțită de un emoji care râde și o fotografie a operei de artă.

Heruvimul din Bazilica San Lorenzo in Lucina. Foto: Matteo Nardone / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

De cealaltă parte, oficialii Diecezei de Roma și-au exprimat „dezamăgirea” față de incident. Vicarul Romei, cardinalul Baldassare Reina, a anunțat o anchetă pentru a stabili cine este responsabil.

„Se reiterează cu fermitate că imaginile de artă sacră și tradiția creștină nu pot fi utilizate în mod abuziv sau exploatate, deoarece sunt destinate exclusiv susținerii vieții liturgice și rugăciunii personale și comunitare”, a declarat dioceza într-un comunicat.

Opoziția, prin Mișcarea Cinci Stele, a avertizat că arta nu trebuie să devină „un instrument de propagandă”. În replică, restauratorul Bruno Valentinetti a negat orice intenție politică, susținând că a respectat pictura originală din 2000 și că asemănarea este pur subiectivă. Anchetele în curs urmează să determine cum arăta figura originală a îngerului.



