FOTO Georgia Meloni, în chip de heruvim. Restaurare cu scandal a unei biserici din Roma

În fresca recent restaurată a unei biserici din Roma apare un heruvim care seamănă izbitor cu premierul italian Giorgia Meloni, ceea ce a dus la polemici în presa italiană, scrie AFP.

Fresca se află în bazilica San Lorenzo in Lucina, în centrul Romei, care a trecut recent prin lucrări de restaurare, a precizat cotidianul La Reppublica, primul care a semnalat asemănarea chipului îngeresc cu cel al lui Meloni.

Alături de bustul de marmură al lui Umberto II de Savoia, ultimul rege al Italiei, un înger cu un pergament în mână, ce care se află o hartă a Italiei, are trăsături foarte asemănătoare cu cele ale șefei guvernului ultraconservator din Italia.

Foto: Matteo Nardone / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Artistul care a restaurat fresca, Bruno Valentinetti, a dezmințit în presă că a vrut să o înfățișeze pe Giorgia Meloni, dând asigurări că a restaurat cu fidelitate fresca originală.

Foto: Matteo Nardone / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Informația a suscitat mai multe reacții politice, îndeosebi din partea opoziției de centru-stânga care a cerut ministrului italian al Culturii, Alessandro Giuli, să sesizeze Supraintendența Romei, care administrează, întreține și pune în valoare bunurile arheologice, istorice și artistice ale orașului, să facă verificări.