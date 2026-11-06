Nu doar IT-iștii au nevoie de AI. Competența care îți poate crește șansele de angajare cu aproape 80%

Persoanele care menționează în profilul LinkedIn competențe de utilizare a inteligenței artificiale (AI) au șanse cu 78% mai mari să fie angajate și cu 11% mai mari să obțină o promovare, comparativ cu cele care nu declară astfel de competențe. Datele publicate de LinkedIn arată că angajatorii caută tot mai frecvent candidați care știu să utilizeze instrumente AI, inclusiv pentru posturi din afara sectorului tehnologic.

Cererea pentru aceste competențe crește într-un context în care recrutarea rămâne lentă pe numeroase piețe ale muncii. Potrivit LinkedIn, ponderea anunțurilor de angajare care solicită cunoștințe de utilizare a inteligenței artificiale a crescut cu aproximativ 65% în fiecare dintre ultimii doi ani și este acum de peste zece ori mai mare decât în 2023.

Competențele AI nu mai sunt solicitate exclusiv pentru posturi tehnice. Angajatorii caută tot mai des astfel de cunoștințe și în domenii precum marketingul, designul, managementul de proiect, administrația și redactarea de conținut.

Cu toate acestea, doar 1,2% dintre membrii LinkedIn menționează în prezent cel puțin o competență AI în profilul lor. Diferența dintre creșterea cererii și ponderea redusă a utilizatorilor care declară asemenea competențe evidențiază schimbările prin care trec cerințele de recrutare.

Competențele AI, asociate și cu salarii mai mari

Datele LinkedIn indică și un avantaj în privința oportunităților salariale. În Statele Unite, persoanele care dețin competențe AI ajung să lucreze în ocupații în care salariile anuale sunt, în medie, cu 28.000 de dolari mai mari decât în ocupațiile în care se angajează persoanele fără astfel de competențe.

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