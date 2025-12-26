„Nu e loc de discuții”. Ministrul estonian de Externe spune că armata va trage asupra „omuleților verzi” ai Rusiei, dacă trec granița Estoniei

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a avertizat că dacă așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei care ar încerca să pătrundă pe teritoriul Estoniei ar fi întâmpinați cu forță letală, într-un interviu acordat presei poloneze, citat de Kyiv Post.

Termenul „omuleți verzi” face referire la soldații ruși fără însemne, folosiți de Moscova în timpul anexării Crimeei, în 2014, care purtau uniforme verzi fără grade sau simboluri pentru a ascunde implicarea oficială a Rusiei.

Comentând incidentele recente de la granița cu Rusia, inclusiv un caz din luna octombrie, când persoane fără însemne au fost observate în zona de frontieră, Tsahkna a declarat pentru publicația poloneză o2.pl că trupele estoniene „vor trage asupra lor” dacă aceștia vor traversa granița.

„Ca să fiu foarte direct: dacă «omuleții verzi» vor trece vreodată granița noastră, vom trage asupra lor. Acestea vor fi consecințele, nu e loc de discuții. Dacă Rusia nu este sigură că vom reacționa, s-ar putea să ne testeze”, a declarat Tsahkna, citat de o altă publicație poloneză, Onet.

Pe 17 decembrie, autoritatea estoniană pentru protecția frontierei a anunțat că trei grăniceri ruși au intrat pentru scurt timp pe teritoriul Estoniei, în zona râului Narva, unde au rămas aproximativ 20 de minute. La acel moment, ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă a fost vorba despre o trecere accidentală sau despre o provocare deliberată.

În luna noiembrie, o navă a pazei de frontieră ruse, arborând drapelul grupării de mercenari Wagner, a fost observată patrulând pe râul Narva.

La începutul anului 2025, autoritățile de la Tallinn au anunțat planuri pentru înființarea unei baze militare în Narva.