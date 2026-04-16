„Nu e «mai corect» să naști natural sau «mai corect» prin cezariană”. Ce le sfătuiește dr. Anca Panaitescu, șefa de la Obstetrică de la Filantropia, pe viitoarele mame

O gravidă aflată în travaliu trebuie să știe că, în cazul în care apar complicații, poate fi necesară cezariana. Dacă se opune, din cauza preconcepțiilor și a informațiilor greșite pe care le are, poate pune în pericol atât viața ei, cât și a copilului. FOTO: Shutterstock

Panourile stradale care au împânzit Capitala, cu mesaje false despre nașterea prin cezariană, au aprins o dezbatere sensibilă: este alegerea modului de a naște un subiect de interes public sau o decizie strict personală? Conf. dr. Anca Panaitescu, medic primar obstetrică-ginecologie și șef secție Obstetrică la Spitalul Filantropia din București, atrage atenția că astfel de campanii simplifică periculos o realitate medicală complexă.

Între mituri și adevăruri din sala de naștere, între presiune socială și decizie informată, discuția despre naștere ar trebui purtată, spune medicul, în cabinet, nu în stradă.

Ea atrage atenția și asupra unei retorici periculoase, depășite, care compară nașterea de azi cu cea „de altădată”. În condițiile în care femeile nasc mai târziu, au patologii diferite și așteptări schimbate, iar medicina a evoluat tocmai pentru a reduce riscurile, astfel de mesaje pot deforma percepția publică și, mai grav, pot duce la tragedii.

În interviul oferit, dr. Panaitescu subliniază că nu există un mod „mai corect” de a naște, ci doar decizii adaptate fiecărui caz în parte. Nașterea vaginală și operația cezariană au, fiecare, rolul lor bine definit în medicina modernă. Iar ideile că cezariana ar „întrerupe un proces natural” sau ar avea efecte genetice asupra copilului sunt, spune medicul, complet nefondate științific.

„Naștere naturală sau cezariană?” – Este aceasta o temă de dezbatere publică? E de ajutor să ne fie scoasă în față prin panouri stradale?

Dr. Anca Panaitescu, medic primar obstetrică-ginecologie și șef secție Obstetrică la Spitalul Filantropia din București

Conf. dr. Anca Panaitescu: „Modul în care o femeie alege să nască nu are de ce să fie subiect pentru panouri stradale. Este o temă intimă, o decizie a femeii, a cuplului, și a medicului. Mesajul esential pe care vreau să îl transmit este că nu există un mod de a naște considerat, în mod universal, „mai corect”. Nu e „mai corect” natural sau „mai corect” prin cezariană. Nașterea vaginală are avantajele ei, inclusiv o recuperare mai rapidă în multe cazuri. Cezariana, la rândul ei, este o intervenție chirurgicală esențială, care salvează viața mamei, a copilului sau pe a amândurora. Ambele au locul lor în medicina modernă.

Ce e fals și ce e adevărat în mesajele pe care le regăsim pe panourile care au împânzit Capitala?

Singurul lucru care e adevarat din mesajul de pe panouri este că rata cezarienelor a crescut după 1990 în Romania. Dar trebuie să privim asta la nivel global, a crescut peste tot în lume numărul cezarienelor. Nu numai în țările dezvoltate, ci și în cele în curs de dezvoltare. Și a crescut inclusiv în țări care aveau target pentru cezariene, cum este Marea Britanie. S-au chinuit să țină acest target sub control, din dorința de a limita numărul de cezariene, dar, până la urmă, au relaxat și ei lucrurile, pentru că au existat consecințe nefaste”.

