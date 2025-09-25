Cu o singură decizie, China amenință să provoace pierderi de miliarde de dolari fermierilor din SUA. „Nu e o simplă criză, noi îi spunem Farmageddon”

Fermierii, care l-au votat în mare parte pe Donald Trump la alegerile de anul trecut, se confruntă în prezent cu o serie de probleme care le amenință profiturile. Una dintre acestea, aparenta intenție a Chinei de a evita importurile de soia din SUA, scriu Reuters și CNN.

Statele Unite ar trebui să elimine ceea ce China consideră a fi taxele comerciale nerezonabile impuse și să creeze condiții pentru extinderea comerțului bilateral, a declarat joi un oficial al ministerului chinez al comerțului, întrebat dacă China va mai cumpăra soia din SUA.

China, cel mai mare cumpărător mondial de soia, nu a comandat încă niciun transport de soia din SUA din recolta de toamnă, au declarat comercianții, optând în schimb pentru aprovizionarea din America de Sud, scrie Reuters.

Beijingul a început să cumpere mai multă soia din Brazilia în timpul precedentului război comercial cu SUA. Acum, China a cumpărat și soia din Argentina – după ce guvernul de la Buenos Aires a eliminat temporar o taxă pe exporturile de cereale – o nouă posibilă lovitură pentru SUA.

Fermierii americani riscă să piardă miliarde de dolari din vânzările de soia din cauza tensiunilor comerciale nerezolvate care au blocat exporturile către China.

Principalul cumpărător de soia din SUA

China este cel mai mare cumpărător de soia din SUA. În anul comercial 2023/24, SUA au exportat aproape 25 de milioane de tone de soia către China, în timp ce doar 4,9 milioane de tone de soia au plecat către Uniunea Europeană, potrivit datelor asociației producătorilor de soia din SUA.

Livrările americane de soia către China scăzuseră deja în ultimii ani.

Înainte de războiul comercial din 2018, SUA exportau în medie soia în valoare de 12,8 miliarde de dolari către China în fiecare an.

În timpul războiului comercial, această valoare a scăzut la 4,7 miliarde de dolari în 2018/19 și urcat apoi ușor la 5,8 miliarde de dolari în anul comercial 2019/20.

Pentru fermierii americani, situația ar putea deveni și mai complicată anul acesta.

Importatorii chinezi au rezervat aproximativ 7,4 milioane de tone metrice de soia provenită în principal din America de Sud pentru luna octombrie, acoperind 95% din cererea estimată a Chinei pentru această lună, și un milion de tone pentru luna noiembrie, sau aproximativ 15% din importurile estimate, potrivit a doi comercianți din Asia citați de Reuters.

Anul trecut, în această perioadă, cumpărătorii chinezi rezervaseră deja între 12 și 13 milioane de tone de soia americană pentru livrare în perioada septembrie-noiembrie, a declarat unul dintre comercianții care lucrează la o companie internațională de comerț cu sediul în Singapore.

În mod normal, SUA expediază cea mai mare parte a exporturilor de soia către China între septembrie și ianuarie, înainte ca recolta Braziliei să ajungă pe piață, dar cumpărătorii chinezi nu au rezervat încă niciun transport din SUA pentru noul an agricol, potrivit comercianților care urmăresc transporturile.

Soia din SUA este în general mai ieftină decât cea din Brazilia pentru livrările din septembrie-octombrie, dar taxele vamale impuse de China au crescut acum prețul total peste cel brazilian.

Mai multe probleme

În întreaga SUA, fermierii descriu circumstanțe din ce în ce mai grave, cauzate de o serie de factori — războaie comerciale, măsurile restrictive ale lui Trump în materie de imigrație, inflație și rate ale dobânzii ridicate, scrie CNN.

Provocările variază în diferite părți ale țării, în unele cazuri, în special pe coasta de vest, fermierii se luptă să găsească forță de muncă pentru a-și culege recolta. Alții, în special în Midwest, spun că nu pot vinde ceea ce au produs. Și mulți se luptă să găsească spații de depozitare.

„Nu este vorba de o criză agricolă obișnuită. Noi o numim „farmageddon” și este într-adevăr o perioadă dificilă”, a declarat pentru postul american de televiziune Joe Jennings, directorul executiv al Daitaas Holdings, o companie de tehnologie și software agricol cu sediul în Memphis, Tennessee.

Mulți fermieri se îndreaptă spre Washington – și spre Trump, pe care l-au susținut în mod copleșitor la alegerile de anul trecut – în căutarea de soluții.

Trump pare să fi recunoscut problema într-o postare pe Truth Social luna trecută, în care a spus că speră ca China să „își mărească de patru ori comenzile de soia”.

Legea fiscală a lui Trump include o creștere de 59 de miliarde de dolari a cheltuielilor în următorul deceniu pentru îmbunătățirea rețelei de siguranță agricolă, precum și scutiri fiscale pentru echipamente.

Dar aceste creșteri de finanțare nu vor intra în vigoare până la recolta de anul viitor – iar mulți fermieri au declarat că au nevoie de asistență imediată.

Beijingul nu a închis complet porțile pentru importurile din SUA

Cu toate acestea, spune specialiștii, China nu și-a închis complet porțile pentru soia din SUA, existând încă multe achiziții de făcut pentru livrări în perioada noiembrie-ianuarie.

„Soia din SUA are în prezent un preț atractiv pentru mulți cumpărători non-chinezi, mai ales având în vedere concurența limitată în perioada de vârf a vânzărilor”, a declarat Johnny Xiang, fondatorul AgRadar Consulting, cu sediul în Beijing.

„În schimb, cererea puternică din China a determinat creșterea prețurilor la soia braziliană, pe măsură ce sezonul de vânzare se apropie de sfârșit. Dacă se va ajunge la un acord comercial între China și SUA, perspectivele pentru soia americană s-ar putea îmbunătăți semnificativ”, a spus acesta, citat de Reuters.

Luni, negociatorul comercial chinez Li Chenggang s-a întâlnit cu lideri politici și de afaceri din Midwestul SUA, regiune în care se recoltează cea mai mare parte a soiei americane, semnalând că a doua economie mondială ar putea achiziționa o parte din soia americană înaintea unor negocieri comerciale mai ample.