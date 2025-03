„Nu e suficient să fii puternic. Trebuie să fii și inteligent”: Hillary Clinton îl atacă în termeni duri pe Donald Trump

Fosta candidată democrată la președinția SUA, Hillary Clinton, lansează un atac dur la adresa administrației Trump, pe care o descrie drept „prostească” și „periculoasă”. Într-un editorial publicat vineri în The New York Times și citat de The Guardian, Clinton critică breșa de securitate cunoscută ca SignalGate, planul condus de Elon Musk de a reduce masiv numărul angajaților din sectorul federal și modul în care SUA își pierde influența globală sub conducerea lui Trump.

Editorialul, intitulat „Cât de mult mai poate degenera asta?”, începe cu fraza: „Nu ipocrizia mă deranjează, ci prostia”. Fosta secretară de stat și candidată democrată la președinție își susține poziția analizând mai multe controverse recente care, în opinia sa, pun în pericol securitatea națională a SUA.

Clinton începe cu scandalul legat de grupul de mesagerie Signal, unde consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump, Mike Waltz, a adăugat din greșeală un jurnalist american într-un grup restrâns de lideri guvernamentali pe aplicație. Lucrurile au luat o turnură și mai gravă când secretarul apărării, Pete Hegseth, a discutat în detaliu despre o viitoare lovitură aeriană asupra militanților Houthi din Yemen și a raportat în acel chat rezultatele letale ale operațiunii.

În grupul de chat era inclus și vicepreședintele SUA, JD Vance, care a criticat din nou dependența Europei de securitatea militară asigurată de SUA. De asemenea, făcea parte din conversație și directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard.

Hegseth a transmis detalii despre orele de decolare ale avioanelor de luptă americane, iar actualizările sale privind distrugerile și pierderile de vieți omenești de la sol au stârnit comentarii triumfaliste și emoji-uri din partea unor membri ai grupului.

„Oficiali de rang înalt ai administrației Trump au pus în pericol trupele noastre divulgând planuri militare pe o aplicație comercială de mesagerie și, din greșeală, au invitat un jurnalist în conversație. Asta este periculos. Și pur și simplu prostesc.”, a scris Hillary Clinton. „Acesta este doar cel mai recent dintr-un șir de greșeli auto-provocate ale noii administrații, care risipesc puterea Americii și pun în pericol securitatea națională”, a continuat fosta aspirantă la funcția de președinte al SUA.

Clinton a criticat dur reducerea drastică a forței de muncă din sectorul federal, un proces început încă din primele zile ale noii administrații și supravegheat de principalul consilier al lui Trump, miliardarul, Elon Musk. Totuși, ea nu l-a menționat direct pe magnat.

„America lui Trump va deveni tot mai oarbă, haotică, slabă și izolată”

Clinton a criticat, de asemenea, desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

„Într-o lume periculoasă și complexă, nu este suficient să fii puternic. Trebuie să fii și inteligent. Ca secretar de stat în timpul administrației Obama, am susținut conceptul de putere inteligentă, care integrează forța militară cu diplomația, asistența pentru dezvoltare, puterea economică și influența culturală. Niciunul dintre aceste instrumente nu poate funcționa singur. Împreună, ele fac din America o superputere. Abordarea lui Trump este una a puterii prostești. În locul unei Americi puternice, care își folosește toate resursele pentru a conduce lumea și a înfrunta adversarii, America lui Trump va deveni tot mai oarbă și haotică, slabă și izolată”, a scris Clinton.

Clinton a denunțat preferința pentru „bravadă” în loc de competență și înțelepciune în atacurile lui Trump și Hegseth asupra politicilor de diversitate din armată și a calificat drept imprudentă întreaga abordare a administrației.

Ea a concluzionat că administrația pare să nu-și găsească direcția, punând SUA în pericol, și a sugerat că, poate, Trump „este depășit de situație”.

„Dacă există o strategie grandioasă în spatele a ceea ce se întâmplă, eu nu o văd… Joacă la noroc cu securitatea națională a Statelor Unite. Dacă lucrurile continuă în acest ritm, scandalul legat de un grup de chat va fi cea mai mică dintre problemele noastre, iar toate emoji-urile cu pumni și steaguri din lume nu ne vor salva”, a spus Clinton.