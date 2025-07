„Nu e un buget bun pentru România”. Mesajul transmis de vicepreședintele Parlamentului European către Nicușor Dan și Guvern, după propunerea Comisiei Europene

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a comentat propunerea de cadru financiar multianual a Comisiei Europene, joi, pe B1 TV, și a spus că „e crucial pentru România să se poziționeze, să aibă o strategie, așa că și președintele României, care va negocia direct în Consiliul European, și Guvernul trebuie să se coreleze și să vină cu o strategie coerentă”.

„Din nefericire, nu este un buget bun. Nu e un buget bun pentru România, nu e un buget bun pentru viitorul Europei, pentru că, de fapt, această cifră, de 2 trilioane, ascunde multe probleme. Prima problemă este că din această sumă ar trebui să plătim dobânzile pe care Europa le datorează, în contextul în care a finanțat în ultimii ani mecanismul de redresare și reziliență, și, în contextul acesta, de fapt, suma nu este de 2 trilioane”, a declarat Victor Negrescu.

El susține că, conform calculelor făcute de „specialiștii noștri, ai Parlamentului European”, acea sumă „nu acoperă nici măcar inflația, în contextul în care, într-adevăr, în ultimii ani întreaga Europă s-a confruntat cu această problemă”.

„Mai mult decât atât, sunt și anumite controverse, care ating direct interesele României. Această comasare a fondurilor, mai exact cuplarea fondurilor de coeziune cu fondurile pentru agricultură și dezvoltare rurală, conduce la o lipsă de predictibilitate în modul în care aceste resurse ar urma să fie distribuite și scăderea, de fapt, a sumelor care vor fi alocate către zonele mai puțin dezvoltate ale Europei”, a continuat Victor Negrescu.

„A dispărut programul pentru sănătate”

Vicepreședintele Parlamentului European a reclamat dispariția programului pentru sănătate.

„Există un fond, fondul de competitivitate, care, din nou, sună foarte frumos și, evident, susținem nevoia de competitivitate, dar și acolo zeci de programe europene au fost comasate. A dispărut, de exemplu, programul pentru sănătate, ceea ce e un pic straniu în contextul în care acest domeniu este un domeniu prioritar, considerat de către cetățenii europeni”, a adăugat Negrescu.

Pe de altă parte, oficialul a spus că există „și aspecte pozitive”.

„Sunt și aspecte pozitive, de exemplu, aici, programul Erasmus, care are o creștere de 50%, dar are această creștere și pentru că a preluat alte subprograme europene, dar mă bucură această creștere pentru zona de educație și de tineret, în contextul în care recunosc că am cerut lucrul acesta foarte vocal în ultimele luni”, a mai afirmat el.

„Cum arată acest buget european, nu va fi aprobat de Parlamentul European”

Victor Negrescu nu crede în șansele propunerii de buget de a primi aprobarea Parlamentului European în actuala formă.

„Astăzi, cum arată acest buget european, nu va fi aprobat de Parlamentul European. Mai toate grupurile politice, inclusiv cele proeuropene, sau mai ales cele proeuropene, au spus foarte clar că propunerea este inacceptabilă, pentru că ea nu corespunde unor solicitări pe care noi le-am făcut în prealabil (…). Negocierile acestea vor dura aproape doi ani, dar e crucial pentru România să se poziționeze, să aibă o strategie, așa că și președintele României, care va negocia direct în Consiliul European, și Guvernul trebuie să se coreleze și să vină cu o strategie coerentă”, a conchis Victor Negrescu.