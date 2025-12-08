„Nu este pregătit”. Trump îl critică pe Zelenski, după trei zile de negocieri intense pe tema planului de pace pentru Ucraina

„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a declarat duminică liderul de la Casa Albă, potrivit Reuters și The Guardian.

Donald Trump a declarat duminică seară că că Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să semneze planul de pace elaborat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Declarația președintelui american a venit la finalul a trei zile de negocieri între Washington și Kiev, în Florida.

„Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost prezentată acum câteva ore. Oamenii lui o adoră, dar el nu”, a afirmat Trump în timpul unei discuții cu reporterii.

Mai mult, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că și Moscova ar accepta acordul de pace negociat.

„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a mai spus Trump.

Zelenski se vede cu Steimer, Macron și Merz la Londra

Cele trei zile de negocieri între oficialii americani și ucraineni s-au încheiat sâmbătă, fără un progres evident, Zelenski calificând discuțiile drept „constructive, deși nu ușoare”.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Zelenski urmează să se întâlnească luni, la Londra, cu premierul britanic Keir Starmer și cu liderii Franței și Germaniei, discuțiile urmând să se concentreze pe continuarea negocierilor dintre SUA și Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin nu și-a exprimat public acordul față de planul Casei Albe și a declarat săptămâna trecută că anumite aspecte ale propunerii lui Trump sunt imposibil de pus în practică.

Emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Putin la Kremlin săptămâna trecută, dar nu au reușit să obțină un progres evident.

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a fost citat duminică de presa rusă spunând că Statele Unite vor trebui să „facă schimbări serioase, aș spune radicale, în documentele lor” referitoare la Ucraina.

El nu a precizat ce schimbări dorește Moscova să facă Washingtonul.

„Reprezentanții americani cunosc pozițiile de bază ale Ucrainei”

Planul SUA a trecut prin mai multe versiuni de când a apărut pentru prima dată în noiembrie, fiind criticat pentru că era prea indulgent cu Rusia.

În ciuda eforturilor continue ale lui Trump și ale echipei sale de a promova un acord, progresul în negocierile de pace a fost lent, disputele privind garanțiile de securitate pentru Kiev și statutul teritoriului ocupat de Rusia rămânând nerezolvate.

„Reprezentanții americani cunosc pozițiile de bază ale Ucrainei”, a declarat Zelenski în discursul său video de duminică seara.

Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o „convorbire telefonică substanțială” cu oficialii americani implicați în discuțiile cu delegația ucraineană din Florida. El a spus că a fost informat la telefon de oficialii americani și ucraineni care au participat la discuții.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a obține o pace reală”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Donald Trump Jr amenință cu sistarea sprijinului de război pentru Ucraina

Criticile lui Trump la adresa lui Zelenski au venit în contextul în care Rusia a salutat duminică noua strategie de securitate națională a administrației Trump. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că documentul strategic actualizat, care prezintă interesele principale ale administrației în materie de politică externă, este în mare măsură în concordanță cu viziunea Moscovei.

Documentul publicat vineri de Casa Albă arată că SUA doresc să-și îmbunătățească relațiile cu Rusia și îi acuză pe oficialii europeni că împiedică eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, susținând că guvernele ignoră o „mare majoritate europeană” care dorește pacea.

Emisarul special al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat sâmbătă, în cadrul unui forum dedicat apărării, că eforturile administrației de a pune capăt războiului se află pe „ultimii 10 metri”. El a spus că există două probleme nerezolvate: teritoriul și soarta centralei nucleare de la Zaporojie

Kellogg este considerat unul dintre oficialii americani cei mai apropiați de cauza Kievului, dar urmează să-și părăsească funcția în ianuarie.

Mulți alții din anturajul lui Trump, inclusiv Witkoff, s-au arătat mult mai deschiși să adopte poziții apropiate de cele ale Rusiei.

Fiul lui Trump, Donald Jr, a declarat duminică, la un forum din Doha, că Zelenski continuă în mod deliberat conflictul de teamă că va pierde puterea dacă acesta se va încheia. El sugerat că SUA vor sista ajutorul oferit Kievului în război.