„Nu există cuvinte…” Cel puțin 20 de morți după ce o bombă rusească a căzut peste cei care stăteau la coadă într-un sat din Ucraina să-și ia pensiile

Peste 20 de morți și zeci de răniți după un atac rusesc în satul Yarova. Foto: Telegram / Vadym Filashkin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Donețk a ucis cel puțin 20 de civili.

„O lovitură aeriană rusească brutală și sălbatică cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile. Conform informațiilor preliminare, peste 20 de persoane au fost ucise. Nu există cuvinte…” a scris președintele ucrainean pe X.

Zelenski a postat alături de mesajul său pe rețeaua de socializare un clip cu urmările accidentului în care se văd mai multe trupuri neînsuflețite în jurul unei mașini distruse a Poștei Ucrainene.

„Astfel de lovituri rusești nu trebuie să rămână fără un răspuns adecvat din partea lumii. Rușii continuă să distrugă vieți în timp ce evită noi sancțiuni puternice și noi repercursiuni de amploare“, a acuzat liderul ucrainean.

„Lumea nu trebuie să rămână tăcută. Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru a determina Rusia să nu mai aducă moarte”, a mai spus el.

Guvernator: „Acesta este terorism pur”

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și un număr similar au fost rănite atunci când forțele ruse au lovit satul Yarova a spus și guvernatorul Donețkului, Vadym Filashkin.

Lovitura a avut loc la ora locală 12:30 în timpul distribuirii pensiilor, a declarat Filashkin, potrivit Kyiv Independent.

„Aceasta nu este o operațiune militară – acesta este terorism pur”, a declarat guvernatorul pe canalul său Telegram.

Micul sat Yarova se află la aproximativ 20 de kilometri nord de orașul Sloviansk. Situat în apropierea rețelelor rutiere locale, se află aproape de linia frontului, la doar 9 kilometri de zonele controlate de forțele ruse.