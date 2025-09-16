„Nu exista nimeni mai bun”. Donald Trump, după moartea lui Robert Redford. Ce spunea însă actorul despre președintele american

Robert Redford pe platoul de filmare al producției „A River Runs Through It”, lângă Livingston, Montana. Foto: Linda Best / AP / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat că îl considera „grozav” pe regretatul actor și regizor Robert Redford, după ce a aflat despre moartea acestuia, notează Newsweek.

„Au fost ani buni în care nu exista nimeni mai bun”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, înainte de a pleca de la Casa Albă spre Marea Britanie, potrivit AFP.

„A fost o perioadă în care era cel mai în vogă. Eu am crezut mereu că e grozav.”

Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani „la reședința sa de la Sundance, în munții Utah – locul pe care îl iubea, alături de oamenii pe care îi iubea”, a transmis într-un comunicat Cindi Berger, publicista actorului. Ea nu a precizat cauza morții.

Robert Redford l-a interpretat pe jurnalistul Washington Post Bob Woodward în thrillerul politic „All the President’s Men” (1976), film despre scandalul Watergate care a dus la demisia președintelui Richard Nixon. De asemenea, a jucat în comedia politică „The Candidate” (1972), unde a fost Bill McKay, un avocat care acceptă să candideze pentru Senatul american.

În 2016, Redford a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea fostului președinte Barack Obama. Deși a fost adesea un critic al lui Donald Trump, actualul președinte american i-a adus marți acest omagiu.

În afara carierei cinematografice, Redford a fost și activist, implicat în campanii pentru protecția mediului, inclusiv ca membru în consiliul de administrație al Natural Resources Defense Council, o organizație non-profit care promovează politici pentru protecția mediului.

Politico prezintă câteva dintre opiniile sale despre politică și politicieni.

„Este timpul ca Trump să plece”

Ca liberal, Redford era puțin probabil să fie un admirator al lui Donald Trump, deși în 2017 declara că Festivalul de Film Sundance, pe care l-a fondat, va „sta departe de politică” și va rămâne „concentrat pe poveștile spuse de artiști”.

Totuși, în noiembrie 2019, Redford a publicat un editorial în NBC în care vorbea despre „un atac de tip dictatorial al președintelui Donald Trump asupra a tot ceea ce reprezintă această țară”.

El scria atunci: „Așa cum audierile de săptămâna trecută au arătat clar, toleranța și respectul nostru comun pentru adevăr, statul de drept, libertatea presei și libertatea de exprimare — toate au fost amenințate de un singur om.”

„Este timpul ca Trump să plece”, a adăugat Redford.

Spunea că se simte „nepotrivit” în propria sa țară

Redford nu a avut mereu o părere atât de critică despre Trump. În 2015, după ce acesta și-a anunțat candidatura pentru a deveni reprezentantul republican la prezidențiale, Redford i-a spus lui Larry King: „Mă bucur că e acolo pentru că, fiind așa cum e și spunând lucrurile în felul în care le spune, cred că scutură puțin lucrurile și cred că asta era foarte necesar. Pentru că, pe de altă parte, totul e atât de fad, de plictisitor, de gol.”

În 2018, la un an după începutul președinției lui Trump, Redford spunea că se simțea „nepotrivit” în propria sa țară, fără a-l menționa însă direct pe președinte.

„Pentru prima dată de când îmi amintesc, simt că nu mai am loc în țara în care m-am născut și în cetățenia pe care am iubit-o toată viața”, a scris el într-un articol (șters ulterior) pentru Sundance Institute. „De săptămâni întregi privesc cu tristețe cum funcționarii noștri publici ne-au dezamăgit, întorcându-se spre bigotism, răutate și batjocură, transformate acum în instrumente obișnuite ale jocului politic.

Cum ne putem aștepta ca noua generație să facă un pas înainte și să se implice, să fie interesată de viața publică și să aspire să se angajeze, când tot ce le arătăm este cum să ne duelăm, să ne atacăm și să ne distrugem unii pe alții?” scria Redford.