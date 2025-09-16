Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani

Robert Redford în „Toți oamenii președintelui”, filmul care relatează investigația de presă care a doborât un președinte american Foto: Warner Bros. - Wildwood Enterpri / Christophel Collection / Profimedia

Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață devreme la reședința sa din Utah, anunță The New York Times. Actorul legendar avea 89 de ani.

Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directoarea generală a agenției de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că a murit în somn, dar nu a oferit o cauză specifică.

„Având o repulsie față de abordarea de simplificare excesivă a cinematografiei la Hollywood, domnul Redford a cerut de obicei ca filmele sale să aibă greutate culturală, în multe cazuri făcând ca subiecte serioase precum durerea și corupția politică să rezoneze cu publicul, în bună măsură datorită imensei sale puteri de star”, notează necrologul publicat de NYT.

Ca actor, printre cele mai importante filme ale sale s-au numărat Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), cu privirea sa afectuoasă asupra unor haiduci într-un Vest pe cale de dispariție, și All the President’s Men (1976), despre urmărirea jurnalistică a președintelui Richard M. Nixon în era Watergate. În Three Days of the Condor (1975) a fost un spărgător de coduri introvertit al C.I.A., prins într-un joc mortal de-a șoarecele și pisica. The Sting (1973), despre escroci din epoca Marii Crize, i-a adus lui Redford prima și singura sa nominalizare la Oscar ca actor.

Redford a fost timp de decenii unul dintre preferații Hollywoodului pentru roluri principale, fie în comedii, drame sau thrillere. Studiourile îl promovau adesea ca „sex symbol”, rol în care a jucat alături de actrițe de forță: Jane Fonda în Barefoot in the Park (1967), Barbra Streisand în The Way We Were (1973), Meryl Streep în Out of Africa (1985).

„Redford nu a fost niciodată atât de radiant de strălucitor ca atunci când l-am văzut prin ochii îndrăgostiți ai Barbarei Streisand”, scria critica de film Pauline Kael în revista The New Yorker.

Robert Redford a câștigat Oscarul ca regizor, din prima încercare

S-a lansat în regie la 40 de ani și a câștigat un Premiu Oscar pentru prima sa încercare, cu filmul Ordinary People (1980), despre destrămarea unei familii din clasa mijlocie superioară după moartea unui fiu. Pe lângă premiul pentru Redford ca regizor, Ordinary People a câștigat alte trei Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film.

Următorul său proiect regizoral, The Milagro Beanfield War (1988), o dramă comică despre un fermier din New Mexico privat de drepturile asupra apei de către dezvoltatori nepăsători, a fost un eșec. Însă Redford a refuzat cu încăpățânare să urmărească subiecte mai facile.

În schimb, a regizat și produs A River Runs Through It (1992), o dramă de epocă sobră despre pescari din Montana care se confruntă cu întrebări existențiale, și Quiz Show (1994), despre un scandal notoriu al televiziunii anilor ’50.

Quiz Show a fost nominalizat la patru Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. NYT notează însă că poate cel mai mare impact cultural al lui Robert Redford a fost ca impresar independent de film, rol în care a improvizat din mers. În 1981, a fondat Institutul Sundance, o organizație nonprofit dedicată cultivării vocilor cinematografice noi. În 1984, a preluat un festival de film aflat în dificultate din Utah și l-a redenumit după institut câțiva ani mai târziu.

Robert Redford, fotografiat la a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția (2017), FOTO: Filippo Monteforte / AFP / Profimedia

Redford a fost marele promotor al unui reputat festival de film

Festivalul de Film Sundance, din Park City, a devenit o vitrină globală și o piață liberă pentru filmele americane realizate în afara sistemului de la Hollywood. Grație succesului generat de descoperirea unor talente precum Steven Soderbergh, care și-a prezentat Sex, Lies and Videotape la festival în 1989, Sundance a devenit sinonim cu avangarda creativă.

Regizori precum Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, Nicole Holofcener, David O. Russell, Ryan Coogler, Robert Rodriguez, Chloé Zhao și Ava DuVernay au fost sprijiniți de Sundance la începuturile carierei lor. Sundance a devenit, de asemenea, una dintre cele mai importante vitrine mondiale pentru documentare, în special cele axate pe teme progresiste precum drepturile reproductive, problemele L.G.B.T.Q. și schimbările climatice.

Redford s-a plâns cu amărăciune de vârtejul comercial pe care l-a creat festivalul, pe măsură ce acesta a crescut de la câteva sute de participanți la începutul anilor 1980 la peste 85.000 în 2025.

„Vreau ca cei care fac marketing parazitar – brandurile de vodcă, oamenii cu pungile-cadou și cei ca Paris Hilton – să dispară pentru totdeauna”, i-a spus Redford unui reporter în timpul festivalului din 2012, în timp ce înainta cu bocanci prin zăpadă spre o proiecție, urmat de un tânăr asistent care se chinuia să țină pasul. „Ei nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă aici!”, a subliniat el.

Preferând viața la ferma sa izolată din Utah, Redford și-a creat imaginea unei vedete reticente. Cariera sa de la Hollywood, insista el cu încăpățânarea sa caracteristică, era incidentală față de preocupările sale reale, una dintre acestea fiind mediul. El a respins însă mereu eticheta de „activist”.

A jucat alături de Demi Moore în filmul care i-a adus cel mai mare succes comercial

Alte succese ale sale pe marele ecran au inclus Jeremiah Johnson (1972), despre un om al muntelui devenit legendă încă din timpul vieții, și The Natural (1984), povestea profund americană a unui bărbat care primește a doua șansă de a-și urma cariera de vis în baseball.

Sneakers (1992), o aventură lejeră în care Redford joacă rolul unui hacker de securitate, reflecta disponibilitatea sa ocazională de a îmbrățișa și cinemaul de divertisment facil.

Cel mai mare succes de box office al său ca actor (fără a socoti două filme Marvel din ultima parte a carierei, în care a avut roluri secundare) a fost povestea moralizatoare Indecent Proposal din 1993, în care a jucat alături de Demi Moore și Woody Harrelson și care a avut încasări de 267 de milioane de dolari, echivalentul a 590 de milioane de dolari în banii de astăzi.

În recenzia sa pentru The Times la Indecent Proposal, critica Janet Maslin l-a numit pe domnul Redford „unul dintre marii cuceritori ai ecranului”.

Viața actorului a fost marcată de mai multe tragedii personale

El se căsătorise la vârsta de 22 de ani cu istorica și activista Lola Van Wagenen, cu care a avut patru copii: Shauna, Amy, David James (cunoscut ca Jamie) și Scott, care a murit de sindrom de moarte subită a sugarului la vârsta de 2 luni și jumătate. Căsnicia s-a încheiat prin divorț în 1985. Redford s-a recăsătorit în 2009 cu Sibylle Szaggars, o artistă germană pe care o cunoscuse la Institutul Sundance.

Până atunci, Redford își văzuse familia trecând prin traume care au eclipsat cele din filmele în care jucase. În 1983, iubitul fiicei sale Shauna, Sidney Lee Wells, a fost împușcat mortal în Colorado. Incidentul a alimentat tendințele de retragere din viața publică ale actorului, potrivit cărții „Robert Redford: The Biography” (2011), de Michael Feeney Callan.

Ulterior, Shauna a supraviețuit unui accident auto înfiorător, în urma căruia mașina ei a rămas scufundată în apă, cu ea în interior.

Chiar în perioada în care Redford începea filmările la Quiz Show, el și-a văzut fiul, Jamie, trecând prin două transplanturi de ficat, care au învins efectele unei boli cronice. Jamie a murit în 2020, la 58 de ani, de cancer al căilor biliare.

Pe lângă fosta soție și Sibylle Szaggars, lui Redford îi supraviețuiesc cele două fiice ale sale, Shauna Schlosser Redford și Amy Redford, și cei șapte nepoți ai săi.