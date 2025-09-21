„Nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare”. Papa Leon, apel la pace în ziua în care trei mari puteri au recunoscut oficial statul Palestinian

Papa Leon a denunțat duminică strămutarea forțată a civililor din Gaza, în timp ce Israelul și-a intensificat campania militară de distrugere în principalul oraș al enclavei palestiniene, notează Reuters.

„Împreună cu pastorii Bisericilor din Țara Sfântă, repet că nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare”, a spus Suveranul Pontif în timpul rugăciunii săptămânale Angelus.

Țara Sfântă cuprinde părți din actualul Israel, teritoriile palestiniene ocupate, Iordania și Egipt, regiuni considerate sacre pentru iudaism, creștinism și islam.

Rolul Papei Leon în susținerea păcii în Gaza a devenit și mai pronunțat după ce Israelul a lovit în iulie singura biserică catolică din teritoriu.

„Popoarele au nevoie de pace. Cei care le iubesc cu adevărat lucrează pentru pace”, a adăugat primul papă originar din Statele Unite.

Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, în timp ce tancurile Israelului au avansat mai adânc în oraşul dens populat, transmite Reuters.

Printre victime s-au numărat o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi, potrivit cadrelor medicale. Armata israeliană nu a comentat direct decesele, afirmând doar că a ucis ”numeroşi” militanţi.

Sâmbătă, Israelul anunţase extinderea operaţiunilor în zona Gaza City, susţinând că a ucis 30 de militanţi şi a descoperit arme. Duminică, martori au relatat că tancurile au înaintat spre vest, în suburbia Tel Al-Hawa.

Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică un stat palestinian, alăturându-se altor națiuni într-o mișcare care vizează reînvierea impulsului pentru o soluție cu două state, dar care a fost criticată de Israel și Statele Unite.

Gestul riscă să irite Israelul și principalul său aliat, Statele Unite, și are o semnificație specială având în vedere rolul Marii Britanii în crearea statului Israel după cel de-Al Doilea Război Mondial și relația de aliat apropiat pe care Londra a avut-o de-a lungul deceniilor, notează Reuters.

Într-o decizie care l-a pus pe Keir Starmer în contradicție cu președintele american Donald Trump, Marea Britanie a transmis Israelului, în iulie, un ultimatum: va recunoaște statul Palestina dacă Israelul nu va lua măsuri pentru a pune capăt „situației îngrozitoare” din Gaza.

Husam Zomlot, șeful Misiunii Palestiniene la Londra, a numit decizia „o recunoaștere mult întârziată”, subliniind că „nu este vorba despre Palestina, ci despre îndeplinirea de către Marea Britanie a unei responsabilități solemne”. „Este un pas ireversibil către dreptate, pace și corectarea nedreptăților istorice”, a adăugat el într-un comunicat.

Starmer declarase în iulie că Marea Britanie va recunoaște statul Palestina dacă Israelul nu ajunge la un acord de încetare a focului cu militanții Hamas, nu permite intrarea unui ajutor umanitar suplimentar în Gaza, nu garantează că nu va anexa Cisiordania și nu se angajează într-un proces de pace care să ducă la soluția celor două state.

„De la acel anunț din iulie, de fapt, odată cu atacul asupra Qatarului, încetarea focului este practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre”, a spus David Lammy, menționând că Israelul a avansat și cu un plan de colonizare.

Starmer s-a confruntat și cu presiuni din partea mai multor parlamentari din propriul partid, nemulțumiți de creșterea numărului de morți în Gaza și de imaginile cu copii înfometați.