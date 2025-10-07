„Nu-i mai înțeleg deciziile”. La apogeul crizei politice, presat de opoziție și atacat chiar de aliații săi, Macron face o ultimă încercare

Criza politică din Franța a bulversat tabăra prezidențială, iar Emmanuel Macron, care i-a cerut lui Sébastien Lecornu să continue negocierile pentru a încerca să formeze o coaliție, este mai izolat ca niciodată, scriu AFP, Le Monde și Le Figaro.

Liderul partidului Horizons, Édouard Philippe, l-a îndemnat pe Emmanuel Macron să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului, o propunere care stârnit uimire, ținând cont că vine din partea unui aliat tradițional al președintelui.

Philippe a propus organizarea de „alegeri prezidențiale anticipate” după adoptarea bugetului pentru 2026.

Vorbind despre o „prăbușire a statului”, fostul prim-ministru, care intenționează să candideze la următoarele prezidențiale, a spus că Franța nu mai poate trăi așa încă 18 luni. „Este mult prea mult”, a spus el, potrivit AFP.

Cu o zi înainte, un alt fost șef al guvernului, odinioară foarte apropiat de Emmanuel Macron, Gabriel Attal, a lansat un atac, distanțându-se brusc de șeful statului.

Attal a spus că, „asemenea multor francezi, nu mai înțelege deciziile” președintelui. Aceste decizii „dau impresia unei dorințe determinate de a păstra controlul”, a adăugat acesta, potrivit Le Figaro.

Atacurile aliaților par să complice și mai mult situația imposibilă în care se află Macron, după demisia surprinzătoare a guvernului lui Sébastien Lecorn, luni dimineață.

Adunarea Națională (RN), partidul de extremă dreaptă al lui Marine Le Pen, i-a cerut convocarea anticipatelor, în vreme ce liderul stângii radicale Jean-Luc Mélenchon a insistat pentru demiterea lui Macron.

Președintele a fost surprins luni în timp ce se plimba singur pe malul Senei și vorbea la telefon, o ilustrare a izolării liderului francez într-una dintre cele mai grave crize politice din istoria recentă a țării.

O ultimă încercare

În cele din urmă, rezultatul deliberărilor lui Macron a fost unul neașteptat și posibil dezamăgitor pentru mulți. El l-a însărcinat pe premierul demisionar Lecornu să conducă o ultimă rundă de negocieri până miercuri, pentru a „defini o platformă de acțiune și stabilitate”.

Demersul, au spus mulți, pare sortit eșecului încă de la început.

„Să mergem mai departe. Încearcă doar să câștige timp, este ridicol, este melodramatic. Să punem capăt acestei situații”, a declarat deputata ecologistă Sandrine Rousseau.

„Încrederea este distrusă”, a declarat și Agnès Evren, senatoare și purtătoare de cuvânt a partidului conservator Les Républicains (LR), care a făcut parte din guvernul Lecornu.

Șeful LR, ministrul de interne demisionar, Bruno Retailleau, cel care a provocat criza amenințând duminică seara că va părăsi acest guvern pentru a protesta, în special, împotriva revenirii lui Bruno Le Maire, și-a temperat totuși poziția marți.

El a propus ca LR să participe la un guvern de „coabitare” cu partidul lui Macron, cu condiția ca LR „să nu se dilueze” în tabăra prezidențială.

Între timp, marți, Lecornu și-a convocat aliații la ora 9:00 la Matignon. La această reuniune de la Matignon, la care Édouard Philippe a fost prezent, au fost invitați și președinții celor două camere ale Parlamentului: Yaël Braun-Pivet (Renaissance – partidul lui Macron) și Gérard Larcher (LR).

Chiar dacă vor ajunge la un compromis, aceste noi negocieri nu se vor traduce neapărat printr-o reînnoire a mandatului lui Sébastien Lecornu la Matignon, potrivit persoanelor apropiate de Emmanuel Macron.

În cazul unui eșec, președintele își va asuma „responsabilitățile”, a spus aceeași sursă, sugerând că Macron ia în calcul o nouă dizolvare a Adunării.

Le Monde a scris că spectrul dizolvării parlamentului este folosit de Macron pentru a forța un compromis.

Stânga dispersată

Negocierile sunt purtate sub amenințarea unei noi moțiuni de cenzură din partea stângii sau a RN.

Socialiștii au insistat însă că un nou guvern este posibil, dacă va avea un premier de stânga.

Liderul partidului socialist, Olivier Faure, i-a cerut președintelui „o schimbare de direcție” odată cu sosirea unui „guvern de stânga” la Matignon.

Mai multe voci au propus de asemenea „tuturor” formațiunilor de stânga să se „reunească (marți) într-un loc neutru”.

Partidul Socialist a anunțat în seara zilei de luni însă că nu va participa „în prezența LFI”. Liderul comuniștilor, Fabien Roussel, a spus și el că nu va fi prezent.

PS și PCF s-ar putea întâlni însă cu ecologiștii puțin mai târziu în cursul zilei.

Între timp, partidul lui Jean-Luc Mélenchon, care pledează pentru o „soluție clară, netă, sinceră și masivă”, va continua să ceară demisia lui Emmanuel Macron, invocând arma moțiunii de destituire, care urmează să fie examinată miercuri în fața Biroului Adunării Naționale.

Extrema dreaptă îi curtează pe conservatori

Extrema dreaptă a continuat să susțină varianta alegerilor anticipate parlamentare.

Invitat marți la BFM-TV/RMC, Jordan Bardella, președintele RN, s-a declarat gata să „întindă mâna” partidului Les Républicains (LR) dacă RN nu obține majoritatea absolută în cazul dizolvării Adunării Naționale.

„Pentru a câștiga, trebuie să ne unim”, a declarat el.

„Sunt convins că în cadrul Les Républicains există o parte dintre militanți, simpatizanți, alegători, dar și cadre și parlamentari care nu doresc, la fel ca domnul Retailleau, să se contopească cu macronismul”, a adăugat el.

„Celor din urmă, sunt perfect dispus să le întind mâna pentru un acord de guvernare”, a spus Bardella.

Această opțiune ar interveni însă numai dacă RN nu ar obține majoritatea absolută în Adunarea Națională, adică 289 de locuri de deputați.

„În interesul țării, nu voi da dovadă de sectarism și îmi doresc ca această majoritate să fie cât mai largă posibil”, a explicat el.