„Nu-i spui președintelui Ucrainei ce să facă sau să spună”. Contre dure între Kiev și Budapesta, după un atac ucrainean în Rusia

Disputa dintre Kiev și Budapesta vizează atacurile ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care alimentează Ungaria, precum și opoziția Budapestei față de începerea negocierilor Ucrainei pentru aderarea la UE, scriu Kyiv Independent și Reuters.

Kievul și Budapesta au avut duminică un schimb de replici dure, după ce un atac ucrainean asupra infrastructurii energetice rusești a perturbat livrările de petrol prin conducta Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia.

În cadrul unei conferințe de presă din 24 august, președintele Volodimir Zelenski a sugerat că viitorul conductei petroliere Drujba ar putea depinde de poziția Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Am susținut întotdeauna prietenia dintre Ucraina și Ungaria”, a declarat Zelenski. „Existența conductei „Drujba” depinde de poziția Ungariei.”

Declarațiile lui Zelenski au stârnit o reacție dură din partea ministrului de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care l-a acuzat pe Zelenski că amenință Ungaria și suveranitatea acesteia.

Citește și Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină

„Îl îndemnăm pe Volodimir Zelenski să înceteze amenințările la adresa Ungariei și să nu mai pună în pericol securitatea noastră energetică”, a declarat Szijjarto într-o postare pe Facebook.

De la Kiev, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a răspuns la comentariile lui Szijjarto îndemnând Ungaria să-și reducă dependența de energia rusă, scrie Kyiv Independent.

„Nu e nevoie să-i spui președintelui ucrainean ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a scris Sîbiha pe X. „Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre”, a adăugat el.

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

„Diversificați-vă și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a spus oficialul ucrainean.

Atac la adresa conductei

Tensiunile diplomatice au apărut la câteva zile după ce, pe 18 august, drone ucrainene au atacat stația de pompare Nikolskoie din regiunea Tambov, Rusia.

Atacul a întrerupt temporar funcționarea conductei Drujba, oprind livrările de țiței către Ungaria și Slovacia.

Conducta Drujba, una dintre cele mai mari din lume, transportă petrol direct către Ungaria și Slovacia, singurele țări din UE care încă mai cumpără țiței rusesc prin acest sistem.

În iulie, acestea au importat petrol în valoare de 232 milioane dolari, respectiv 196 milioane dolari.

Ungaria s-a opus în repetate rânduri încercărilor UE de a opri complet importurile de energie din Rusia și a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE.

Între timp, Kievul efectuează în mod regulat atacuri asupra instalațiilor militare și industriale din Rusia, vizând infrastructura petrolieră rusă pentru a submina sursele de venit ale Moscovei și pentru a slăbi capacitatea acesteia de a purta război în Ucraina.

Tensiuni Polonia-Ungaria

Vineri, premierul maghiar Viktor Orban a publicat o scrisoare pe care i-a adresat-o lui Donald Trump, în care afirmă că Ucraina a atacat Drujba cu doar câteva zile înainte ca președintele american să se întâlnească cu Putin în Alaska, pe 15 august.

Orban a calificat atacul drept „o mișcare foarte nefericită”.

O fotocopie a scrisorii postată de Orban pe Facebook arăta ceea ce părea a fi o notă scrisă de mână de Trump, în care acesta spunea: „Viktor, nu-mi place să aud asta, sunt foarte supărat din cauza asta”.

Miniștrii de externe ai Ungariei și Slovaciei au scris, de asemenea, vineri Comisiei Europene, pentru a-și exprima nemulțumirea față de atacul ucrainean.

Ungaria s-a declarat nemulțumită de faptul că Ucraina a vizat conducta Drujba de trei ori într-un interval scurt de timp.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a răspuns sarcastic la nemulțumirile lui Szijjártó.

„Peter, ai la fel de multă solidaritate din partea noastră pe cât avem noi din partea ta”, a scris ministrul polonez de externe.